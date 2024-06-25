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YILIN TRANSFER ÇALIMI! 🔴 Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren dört büyükler birçok yıldızı gündemine aldı ve görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu ise Beşiktaş ile anlaştı. Resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşım geldi ve Rafa Silva gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyecek.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 17:15
YILIN TRANSFER ÇALIMI! 🔴 Rafa Silva resmen Beşiktaş’ta

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan dört büyük takımın transfer gündemi bir hayli yoğun. Şampiyon Galatasaray unvanını koruyarak yoluna devam etmek ve beşinci yıldızı takmak, Fenerbahçe 10 yıllık hasretine son vermek, Beşiktaş yeni bir çehre kazanarak mutlu sona ulaşmak, Trabzonspor ise yenilenen kadrosuyla zirveye oturmak amacında.



Dört takım da çok önemli yıldızları gündemine alarak görüşmelerini hızlandırdı ve imzaları atmayı başladı. Bazı futbolcular ise birden fazla takımın ilgi alanında.



İLK TRANSFER BEŞİKTAŞ'TAN

Dört takım arasından ilk adımı atan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar İspanya'da Atletico Madrid'den ayrılan Gabriel ile anlaşma sağlayarak stoper mevkisini sağlama aldı.



Fenerbahçe ise Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşarak Ferdi'nin hem gitme hem de kalma ihtimaline karşın sol bek için hamlesini gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR ŞOV YAPTI

Yeni sezonda Abdullah Avcı ile şampiyonluğa oynamak istetyen Trabzonspor ise dün tam beş futbolcunun adını KAP'a bildirdi. Daha önce bordo mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme'nin dışında Ozan Tufan, Denis Dragus, John David Lundstram ve Borna Barisic'in de adı açıklandı.

Fırtına transferde durmayacak. Bir sonraki hamle ise Cihan Çanak ve Samuel Gigot için atılacak. Ayrıca Muhammed Cham, Paul Ebere Onuachu ve Roman Yaremchuk için girişimler devam ediyor.

GALATASARAY'DAN GOLCÜ BOMBASI!

Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray ise ilk bombasını Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak patlatmak üzere.



Belçikalı futbolcu sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayan kontratı imzalayarak sezon başı kampına katılacak.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ BOMBA GELİYOR

Gabriel ile anlaşan Beşiktaş'ta sıra sağ kanata geldi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine daha önce Hollanda'dan tanıdığı Alireza Jahanbakhsh'ı listesine aldı. Bonservisi elinde buluann İranlı yıldız için menajerlerden gelen öneri değerlendiriliyor. Siyah beyazlılar daha önce yine Eredivisie'den Steven Berghuis ile ilgilenmesine rağmen Hollandalı futbolcu Ajax'ın sezon başı kampına katılmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DEV ÇALIM

Kara Kartal transfer çalışmaları kapsamında dev bir hamleye daha imza attı. Hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuyla görüşmelerde el sıkışıldı.



Beşiktaş 10 numara mevkisi için Rafa Silva ile temaslarını yoğunlaştırdı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel de 31 yaşındaki orta sahanın transferini bitirmek adına Lizbon'a uçtu ve burada operasyonu mutlu sonla sonuçlanmasını sağladı.



Benfica ile sözleşmesi bittikten sonra şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşmayan Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan gelen teklifleri reddetmişti. Geride kalan sezonda 52 maça çıkıp 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Beşiktaş Portekizli yıldız Rafa Silva ile anlaştığını resmen açıkladı.

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