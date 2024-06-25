



Fenerbahçe ise Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşarak Ferdi'nin hem gitme hem de kalma ihtimaline karşın sol bek için hamlesini gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR ŞOV YAPTI Yeni sezonda Abdullah Avcı ile şampiyonluğa oynamak istetyen Trabzonspor ise dün tam beş futbolcunun adını KAP'a bildirdi. Daha önce bordo mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme'nin dışında Ozan Tufan, Denis Dragus, John David Lundstram ve Borna Barisic'in de adı açıklandı.

Fırtına transferde durmayacak. Bir sonraki hamle ise Cihan Çanak ve Samuel Gigot için atılacak. Ayrıca Muhammed Cham, Paul Ebere Onuachu ve Roman Yaremchuk için girişimler devam ediyor.

GALATASARAY'DAN GOLCÜ BOMBASI! Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray ise ilk bombasını Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak patlatmak üzere.