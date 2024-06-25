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EURO 2024: İngiltere - Slovenya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan kazanarak ayrılıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. İngilizler ilk karşılaşmasında Sırbistan'ı yense de Danimarka ile berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Slovenler ise iki maçtan da beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı ve umutlarını son randevuya taşımayı başardı. İngiltere - Slovenya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 20:07 Güncelleme 25 Haziran 2024, 23:08
EURO 2024: İngiltere - Slovenya | CANLI

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EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere - Slovenya kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. İngiltere - Slovenya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

GOLLER

SLOVENYA'NIN KORKUSU YOK!

İlk iki maçından birer puan çıkarmayı başaran Slovenya, grubun en zayıf halkası olarak gösterildiği EURO 2024'te İngiltere ile uzun süre başa baş mücadele etti. Slovenler birçok kez rakip alanda fırsat bulsa da bunları değerlendirip skora çeviremedi.

SAKA'NIN GOLÜ SAYILMADI

İngiltere dakikalar 20'yi gösterdiğinde golü buldu. Bukayo Saka'nın Phil Foden'den gelen pası değerlendirmesi sonrasıa ağlara giden top yan hakem tarafından geçerli sayılmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

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