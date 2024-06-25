EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere - Slovenya kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. İngiltere - Slovenya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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SLOVENYA'NIN KORKUSU YOK!
İlk iki maçından birer puan çıkarmayı başaran Slovenya, grubun en zayıf halkası olarak gösterildiği EURO 2024'te İngiltere ile uzun süre başa baş mücadele etti. Slovenler birçok kez rakip alanda fırsat bulsa da bunları değerlendirip skora çeviremedi.