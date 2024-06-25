SLOVENYA'NIN KORKUSU YOK!

İlk iki maçından birer puan çıkarmayı başaran Slovenya, grubun en zayıf halkası olarak gösterildiği EURO 2024'te İngiltere ile uzun süre başa baş mücadele etti. Slovenler birçok kez rakip alanda fırsat bulsa da bunları değerlendirip skora çeviremedi.