EURO 2024'ün D grubunda oynanan son hafta maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Hollanda - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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GOLLER
Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi!
Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!
MALEN KALEYİ ŞAŞIRDI
Karşılaşmanın başlamasının ardından sadece 5 dakika geçmişti ki Avusturya golü buldu. Etkili başlangıcının ardından yakaladığı fısatta kale önüne giden Avusturya'da Prass'ın pasında Donyell Malen ters bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Hollanda 1-0 geriye düştü.