EURO 2024 'ün D grubunda oynanan son hafta maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Hollanda - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

MALEN KALEYİ ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın başlamasının ardından sadece 5 dakika geçmişti ki Avusturya golü buldu. Etkili başlangıcının ardından yakaladığı fısatta kale önüne giden Avusturya'da Prass'ın pasında Donyell Malen ters bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Hollanda 1-0 geriye düştü.