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EURO 2024: Hollanda - Avusturya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan son hafta maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Portakallar, Polonya karşısında geriden gelip kazanan ve Fransa ile berabere kalarak 4 puan topladı. Avusturyalılar ise Fransa karşısında 1-0'lık yenilgi sonrasında Polonya'yı 3-1 yenerek 3 puan aldı. İki takım da kazanarak adını son 16'ya yazdırmak ve yoluna devam etmek amacında. Hollanda - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 20:16
EURO 2024: Hollanda - Avusturya | CANLI

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EURO 2024'ün D grubunda oynanan son hafta maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Hollanda - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

GOLLER

Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi!


Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!

MALEN KALEYİ ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın başlamasının ardından sadece 5 dakika geçmişti ki Avusturya golü buldu. Etkili başlangıcının ardından yakaladığı fısatta kale önüne giden Avusturya'da Prass'ın pasında Donyell Malen ters bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Hollanda 1-0 geriye düştü.

CODY GAKPO YİNE ATTI

Hollanda ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Ancak Cody Gakpo kendisine özgü sol kanatta topla atak bitirme stilini yine ortaya koyarak eşitliği getirdi. İki rakibinin önünden topu rakip kalecinin uzanamayacağo yere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

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