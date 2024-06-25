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EURO 2024: Fransa - Polonya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan son hafta maçında Fransa ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Avusturya'yı Mbappe'nin kişisel çabasıyla yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Fransa, ikinci karşılaşamda ise Hollanda ile 0-0 berabere kalarak 4 puan topladı. Polonya ise büyük umutlarla geldiği Almanya'da önce Hollanda'ya ardından da Avusturya'ya yenilerek henüz puan toplayamadı. Fransa - Polonya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 19:02
EURO 2024: Fransa - Polonya | CANLI

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Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'ün D grubundaki son maçlardan biri Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada Fransa 4 puana sahip. Polonya ise henüz puanla tanışamadı. İki takım da sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Özellikle Horozlar için galibiyet kaçınılmaz. Aksi takdirde Avusturya'nın alacağı puan veya puanlar işi tehlikeye sokabilir. Fransa - Polonya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

FRANSA - POLONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

GOLLER

FRANSA GALİBİYET İSTİYOR

Almanya'ya turnuvanın favorilerinden biri olarak gelen Fransa, Avusturya karşısındaki performansıyla umut vermedi. Ancak kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Holanda karşısında ise bazı şanslar yakalasa da fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Toplamda 4 puanla ikinci basamakta yer alıyorlar. Bu akşam kazanarak 7 puanla son 16 turuna kalmak istiyorlar.

POLONYA TESELLİ İÇİN SAHADA

İkinci hafta maçları sonrasında EURO 2024'te turnuvaya veda eden ilk takım Polonya oldu. İlk maçta Hollanda'ya 2-1 yenilen Polonya ikinci maçta da Avusturya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Hollanda ile Fransa'nın 4'er puanla ilk iki sırayı paylaştığı grupta Polonya henüz puanla tanışamadı. Bu akşam da kaznarak veda etmek istiyorlar.

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