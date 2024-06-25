Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'ün D grubundaki son maçlardan biri Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada Fransa 4 puana sahip. Polonya ise henüz puanla tanışamadı. İki takım da sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Özellikle Horozlar için galibiyet kaçınılmaz. Aksi takdirde Avusturya'nın alacağı puan veya puanlar işi tehlikeye sokabilir. Fransa - Polonya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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