Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 ülkenin mücadele verdiği EURO 2024'ün D grubundaki son maçlardan biri Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada Fransa 4 puana sahip. Polonya ise henüz puanla tanışamadı. İki takım da sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Özellikle Horozlar için galibiyet kaçınılmaz. Aksi takdirde Avusturya'nın alacağı puan veya puanlar işi tehlikeye sokabilir. Fransa - Polonya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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FRANSA - POLONYA MAÇI İLK 11'LERİ
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
GOLLER
FRANSA GALİBİYET İSTİYOR
Almanya'ya turnuvanın favorilerinden biri olarak gelen Fransa, Avusturya karşısındaki performansıyla umut vermedi. Ancak kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Holanda karşısında ise bazı şanslar yakalasa da fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Toplamda 4 puanla ikinci basamakta yer alıyorlar. Bu akşam kazanarak 7 puanla son 16 turuna kalmak istiyorlar.