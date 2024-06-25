EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Danimarka - Sırbistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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