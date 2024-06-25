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EURO 2024: Danimarka - Sırbistan | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. c grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan kazanarak ayrılıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Danimarka iki karşılaşmasından da 1-1'lik sonuçlar elde etti. 2 puanı bulunuyor. Sırbistan ise İngiltere'ye yenilip Slovenya karşısında neredeyse son saniyede 1 puanı kopardı. Danimarka - Sırbistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:32 Güncelleme 25 Haziran 2024, 23:18
EURO 2024: Danimarka - Sırbistan | CANLI

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EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Danimarka - Sırbistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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DANİMARKA -SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Vestergaard, Christensen, Andersen, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Hojlund, Wind.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic, Samardzic, Lukic, Mitrovic.

GOLLER

WIND'İN GOLÜ SAYILMADI

Danimarka karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Christian Eriksen'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında Jonas Wind ile golü buldu. Fakat yıldız futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle iptal kararı çıktı. Sırbistan da 54'üncü dakikada attığı gol sonrasında ofsayta takıldı.

TADIC İKİNCİ YARI

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, 46'ıncı dakikada Lazar Samardzic'in yerine sahaya çıktı.

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