EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak son 16 turuna yükselmek. Danimarka - Sırbistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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DANİMARKA -SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ
Danimarka: Schmeichel, Vestergaard, Christensen, Andersen, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Hojlund, Wind.
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic, Samardzic, Lukic, Mitrovic.
GOLLER
WIND'İN GOLÜ SAYILMADI
Danimarka karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Christian Eriksen'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında Jonas Wind ile golü buldu. Fakat yıldız futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle iptal kararı çıktı. Sırbistan da 54'üncü dakikada attığı gol sonrasında ofsayta takıldı.