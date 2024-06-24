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EURO 2024: Hırvatistan - İtalya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunda oynanan son hafta maçında Hırvatistan ve İtalya kozlarını paylaşıyor. Hırvatlar İspanya karşısında sahada tutunamayınca 3-0 gibi farklı skorla yenildi. Ardından da Arnavutluk ile berabere kalarak ilk ve tek puanını aldı. Gök Mavililer ise iki maçta Arnavutluk'u yenip İspanya'ya mağlup oldu. İki takımın da hedefi kazanarak adını son 16 turuna yazdırmak. İtalya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:53 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:35
EURO 2024: Hırvatistan - İtalya | CANLI

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Türkiye'nin de katıldığı ve Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeleri maçlarda artık grup aşamaları sona eriyor. İtalya ile Hırvatistan kozlarını zorlu randevuda paylaşıyor. İtalya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI İLK 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Raspadori, Pellegrini, Dimarco, Retegui.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Sucic çok sert vurdu, Donnarumma harika çıkardı! İlk tehlike Hırvatistan'dan geldi!

Dominik Livakovic'ten harika kurtarış

HIRVATLAR SON MAÇTA GÜLMEK İSTİYOR

Son senelerdeki turnuvalarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok kötü bir başlangıç yaptı. Livakovic'in de formasını giydiği takım ilk maçında İspanya karşısında darmadağın oldu. Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İkinci mücadeleye mutlak galibiyet için çıkılsa da 3 puan bir kenara neredeyse ikinci yenilgi geliyordu. Her ne kadar 90+5'e kadar 2-1 önde olsa da Hırvatistan rakibi karşısında zor anlar yaşadı. Sadece 2 dakikalık bir sekansta atılan goller işe yarayacaktı ama Gjasula'ya engel olamayınca sadece 1 puan alınabildi.

İTALYANLAR ZAFERLE ÇIKMAK AMACINDA

Şampiyonaya şampiyonluk umuduyla gelen İtalyanlar ise ilk maçında Arnavutluk karşısında turnuva tarihinin en erken golüne engel olamadı ve geriye düştü. Ancak karşılaşmada mücadeleyi bırakmadılar ve Bastoni ile Barella ülkelerine galibiyeti getiren isimler oldu. Calafiori'nin kendi kalesine attığı gol ise İspanya karşısında sahadan puansız ayrılmaya sebebiyet verdi. Gök Mavililer son karşılaşmada kazanarak adını son 16'ya yazdırmak amacında.

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