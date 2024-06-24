EURO 2024: Hırvatistan - İtalya | CANLI

Türkiye'nin de katıldığı ve Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden çekişmeleri maçlarda artık grup aşamaları sona eriyor. İtalya ile Hırvatistan kozlarını zorlu randevuda paylaşıyor. İtalya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

HIRVATLAR SON MAÇTA GÜLMEK İSTİYOR

Son senelerdeki turnuvalarda gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok kötü bir başlangıç yaptı. Livakovic'in de formasını giydiği takım ilk maçında İspanya karşısında darmadağın oldu. Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İkinci mücadeleye mutlak galibiyet için çıkılsa da 3 puan bir kenara neredeyse ikinci yenilgi geliyordu. Her ne kadar 90+5'e kadar 2-1 önde olsa da Hırvatistan rakibi karşısında zor anlar yaşadı. Sadece 2 dakikalık bir sekansta atılan goller işe yarayacaktı ama Gjasula'ya engel olamayınca sadece 1 puan alınabildi.