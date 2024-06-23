MACARİSTAN PUAN ALAMADI A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım Macaristan oldu. Gruptaki ilk müsabakada İsviçre'ye 3-1 yenilen Macarlar, ikinci karşılaşmada Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Macaristan, yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.



İSKOÇYA'DA HEDEF İKİNCİLİK



Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.



Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Yarın Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.