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EURO 2024: Macaristan - İskoçya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu’nda ikincilik ümidini sürdüren İskoçya, Macaristan karşısında kazanmayı hedefliyor. A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım olan Macaristan da bir ilki başarmak için sahada. Macaristan - İskoçya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 21:51 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:54
EURO 2024: Macaristan - İskoçya | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Grubu'nda ikincilik ümidini sürdüren İskoçya, Macaristan karşısında kazanmayı hedefliyor.

A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım olan Macaristan da bir ilki başarmak için sahada.


CANLI TAKİP

Macaristan - İskoçya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Macaristan : Gulacsi, Botka, Orban, Dardai, Bolla, Styles, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga

İskoçya : Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams


MACARİSTAN PUAN ALAMADI

A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım Macaristan oldu. Gruptaki ilk müsabakada İsviçre'ye 3-1 yenilen Macarlar, ikinci karşılaşmada Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Macaristan, yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.


İSKOÇYA'DA HEDEF İKİNCİLİK

Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.

Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Yarın Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.

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