EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, F grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşıyor.
Ay Yıldızlılarda hedef; Gürcistan maçının ardından Portekiz'i de devirip adını lider olarak son 16 turuna yazdırmak. Portekiz de mücadeleden galip ayrılması halinde adını lider olarak son 16 turuna yazdıracak.
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Türkiye - Portekiz maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
GOLLER
22' Bernardo Silva milli takımımız karşısınd Portekiz'i 1-0 öne geçirdi
ÖNEMLİ POZİYONLAR
İLK 11'LER
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.
Portekiz : Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.