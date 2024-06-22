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EURO 2024: Türkiye - Portekiz | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, F grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşıyor. Ay Yıldızlılarda hedef; Gürcistan maçının ardından Portekiz'i de devirip adını lider olarak son 16 turuna yazdırmak. Türkiye - Portekiz maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 19:24
EURO 2024: Türkiye - Portekiz | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, F grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşıyor.

Ay Yıldızlılarda hedef; Gürcistan maçının ardından Portekiz'i de devirip adını lider olarak son 16 turuna yazdırmak. Portekiz de mücadeleden galip ayrılması halinde adını lider olarak son 16 turuna yazdıracak.


CANLI TAKİP

Türkiye - Portekiz maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

GOLLER

22' Bernardo Silva milli takımımız karşısınd Portekiz'i 1-0 öne geçirdi

ÖNEMLİ POZİYONLAR

İLK 11'LER

Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.

Portekiz : Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

"ARDA GÜLER NEDEN YOK?"

Vincenzo Montella Arda Güler'in neden kadroda olmadığını da açıkladı.

İtalyan teknik adam, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da." şeklinde konuştu.


A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK İKİ SIRA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak.



Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.


MİLLİ TAKIM'IN RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.


SON MAÇ 2022'DE OYNANDI

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.

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