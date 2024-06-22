"ARDA GÜLER NEDEN YOK?" Vincenzo Montella Arda Güler'in neden kadroda olmadığını da açıkladı. İtalyan teknik adam, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da." şeklinde konuştu.



A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK İKİ SIRA



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.



En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak.





Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.



MİLLİ TAKIM'IN RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti. Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.



SON MAÇ 2022'DE OYNANDI İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı. A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.