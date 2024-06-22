Almanya'da düzenlenen ve birbirinden iddialı takımların adeta savaşına sahne olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlar devam ediyor. E grubunun iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. İlk maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Belçika ile Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya 3 puan mücadelesi veriyor. Rumenler adını son 16'ya yazdırmak, Belçikalılar ise iddiasını sürdürmek amacında. Belçika - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
BELÇİKA - ROMANYA MAÇI İLK 11'LERİ
BELÇİKA: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Doku, Tielemans, Onana, Theate, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku.
ROMANYA: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihăilă, Drăguș.
GOLLER
BELÇİKA TARİHİ MAĞLUBİYET ALDI
Bu turnuvada uzun süredir elde edemediği başarıyı kazanarak tarihe geçmek isteyen Belçika, ilk maçında büyük şok yaşadı. Romelu Lukaku'nun net poızisyonları harcadığı mücadelede Slovaklar Schranz ile golü bularak karşılaşmayı da kazandı.