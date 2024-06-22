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EURO 2024: Belçika - Romanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubunda oynanan ikinci hafta maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak büyük bir sürprize imza atan ve üzüntü yaşayan Kırmızı Şeytan, Ukrayna'yı 3-0 yenerek turnuvadaki en farklı skorlardan birini alan Romanya ile karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Belçika - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 21:07 Güncelleme 22 Haziran 2024, 21:56
EURO 2024: Belçika - Romanya | CANLI

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Almanya'da düzenlenen ve birbirinden iddialı takımların adeta savaşına sahne olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlar devam ediyor. E grubunun iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. İlk maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Belçika ile Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya 3 puan mücadelesi veriyor. Rumenler adını son 16'ya yazdırmak, Belçikalılar ise iddiasını sürdürmek amacında. Belçika - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI İLK 11'LERİ

BELÇİKA: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Doku, Tielemans, Onana, Theate, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku.

ROMANYA: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihăilă, Drăguș.

GOLLER

BELÇİKA TARİHİ MAĞLUBİYET ALDI

Bu turnuvada uzun süredir elde edemediği başarıyı kazanarak tarihe geçmek isteyen Belçika, ilk maçında büyük şok yaşadı. Romelu Lukaku'nun net poızisyonları harcadığı mücadelede Slovaklar Schranz ile golü bularak karşılaşmayı da kazandı.

DRAGUŞ ŞOV YAPTI!

Rumenler ise ilk maçında Ukrayna ile kozlarını paylaştı. Trabzonspor'a transferi söz konusu olan Denis Draguş karşılaşmaya 1 gol atıp 1 de asist yaparak damga vurdu. Böylelikle turnuvaya 3 puanla başladı.

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