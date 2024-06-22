Almanya'da düzenlenen ve birbirinden iddialı takımların adeta savaşına sahne olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maçlar devam ediyor. E grubunun iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. İlk maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Belçika ile Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya 3 puan mücadelesi veriyor. Rumenler adını son 16'ya yazdırmak, Belçikalılar ise iddiasını sürdürmek amacında. Belçika - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...