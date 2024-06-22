Türkiye bu akşam EURO 2024 F Grubu mücadelesinde Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçını Çekya ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma, 26 Haziran Çarşamba tarihinde gerçekleşecek. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.

Hem Türkiye hem de Çekya için büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.