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Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, bu akşam oynanan kritik maçta Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Şimdi gözler, Türkiye'nin grubun son maçında karşılaşacağı Çekya mücadelesine çevrildi. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar!

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 21:45 Güncelleme 22 Haziran 2024, 21:47
Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda?

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Türkiye bu akşam EURO 2024 F Grubu mücadelesinde Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler!

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak karşılaşma 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçını Çekya ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma, 26 Haziran Çarşamba tarihinde gerçekleşecek. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.

Hem Türkiye hem de Çekya için büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği Çekya - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye, bu maçtan galip gelerek gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.

EURO 2024 F GRUBU PUAN CETVELİ:

Takımlar O G B M A Y P
PORTEKİZ 2 2 0 0 5 1 6
TÜRKİYE 2 1 0 1 3 4 3
ÇEKYA 2 0 1 1 2 3 1
GÜRCİSTAN 2 0 1 1 2 4 1

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