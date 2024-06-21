Milyonları ekran başına kilitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. E grubunun ikinci maçlarından ilki Slovakya ile Ukrayna arasında oynanıyor. İki ülkenin de tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılabilmek. Mücadeleyi takvim.com.tr den canlı takip edebilir ve golleri izleyebilirsiniz.
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SLOVAKYA - UKRAYNA İLK 11'LER
Slovakya: Dúbravka, Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Boženík, Haraslin
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk
GOLLER
SLOVAKYA'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ
E grubunda kozlarını paylaşıyor olan iki takımdan Slovakya ilk maçında Belçika karşısında turnuvanın sürprizlerindrn birine imza attı. Slovaklar karşılaşmanın ilk dakikalarında Schranz ile öne geçti. Maçın geri kalanında da üstünlüğünü korumayı başaracak sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.