Milyonları ekran başına kilitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. E grubunun ikinci maçlarından ilki Slovakya ile Ukrayna arasında oynanıyor. İki ülkenin de tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılabilmek. Mücadeleyi takvim.com.tr den canlı takip edebilir ve golleri izleyebilirsiniz.

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