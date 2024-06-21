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EURO 2024: Slovakya - Ukrayna | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubunda oynanan ikinci hafta maçında Slovakya ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Belçika'yı yenerek sürprize imza atan Slovakya, bu maçtan da 3 puan ile ayrılıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Romanya'ya farklı kaybederek turnuvaya başlayan Ukrayna'nın ise puan almaktan başka çaresi yok. Slovakya - Ukrayna maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 15:45 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:45
EURO 2024: Slovakya - Ukrayna | CANLI

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Milyonları ekran başına kilitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. E grubunun ikinci maçlarından ilki Slovakya ile Ukrayna arasında oynanıyor. İki ülkenin de tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılabilmek. Mücadeleyi takvim.com.tr den canlı takip edebilir ve golleri izleyebilirsiniz.

CANLI TAKİP

SLOVAKYA - UKRAYNA İLK 11'LER

Slovakya: Dúbravka, Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Boženík, Haraslin

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk

GOLLER



SLOVAKYA'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

E grubunda kozlarını paylaşıyor olan iki takımdan Slovakya ilk maçında Belçika karşısında turnuvanın sürprizlerindrn birine imza attı. Slovaklar karşılaşmanın ilk dakikalarında Schranz ile öne geçti. Maçın geri kalanında da üstünlüğünü korumayı başaracak sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

UKRAYNA DAĞILDI

Slovakya karşısına mutlak galibiyet için çıkan Ukrayna ise ilk maçonda Romanya karşısında adeta dağıldı. Rumenler Trabzonspor'a transferi neredeyse kesinleşen Denis Draguş'un 1 gol ve 1 asist ile maçın adamı seçildiği 90 dakika sonunda Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

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