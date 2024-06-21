SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

EURO 2024: Polonya - Avusturya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan ikinci hafta maçında Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada Hollanda'ya karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Polonya artık 3 puanla tanışarak iddiasını sürdürmek amacında. Avusturya ise Fransa'ya mağlup olmasınınardından bu kez hanesine galibiyet yazdırmayı hedefliyor. Polonya - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:46 Güncelleme 21 Haziran 2024, 18:50
EURO 2024: Polonya - Avusturya | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği EURO 2024'te D grubunun ikinci hafta maçlarından ilki oynanıyor. Oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrılarak henüz puanla tanışamayan Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu kez galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırıp son mücadelede turu getirecek adımı atmak amacında. Polonya - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI İLK 11'LERİ

Polonya:

Avusturya:

GOLLER



BUKSA ATTI AMA YETMEDİ

Polonya D grubundaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında kırmızı beyazlılar sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Adam Buksa ile üstünlüğü yakaladı. Dev forvet kornerden gelen topu filelerle buluşturdu. Ancak ilk andan itibaren etkisini gösteren Cody Gakpo kendi sürüklediği pozisyonu golle tamamlayarak eşitliği getirdi. 83'te ise bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst ülkesine 2-1'lik galibiyeti getiren vuruşu yaptı.

AVUSTURYA KENDİNİ YAKTI

Rakibine karşı 3 puan için sahaya çıkan Avusturya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kylian Mbappe'nin burnunun da kırıldığı zorlu randevuda Fransız yıldız getirdiği topla Maximilian Wöber'e hata yaptırdı. Yıldız futbolcu kendi ağlarını havalandırdı. Geri kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Balıkesir, Aydın... Orman yangınlarıyla dört koldan mücadele | İzmir’den sevindiren haber, Çanakkale’de soğutma çalışmaları
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
Bodrum’da olaylı gece! Vedat Aşçı’nın dayak attırdığı Kaya Sabancı taburcu edildi: Gözümün üzerine yumruk attı
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı
Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?
Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!
SON DAKİKA