Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği EURO 2024'te D grubunun ikinci hafta maçlarından ilki oynanıyor. Oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrılarak henüz puanla tanışamayan Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu kez galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırıp son mücadelede turu getirecek adımı atmak amacında. Polonya - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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POLONYA - AVUSTURYA MAÇI İLK 11'LERİ
Polonya:
Avusturya:
GOLLER
BUKSA ATTI AMA YETMEDİ
Polonya D grubundaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında kırmızı beyazlılar sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Adam Buksa ile üstünlüğü yakaladı. Dev forvet kornerden gelen topu filelerle buluşturdu. Ancak ilk andan itibaren etkisini gösteren Cody Gakpo kendi sürüklediği pozisyonu golle tamamlayarak eşitliği getirdi. 83'te ise bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst ülkesine 2-1'lik galibiyeti getiren vuruşu yaptı.