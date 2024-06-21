Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği EURO 2024'te D grubunun ikinci hafta maçlarından ilki oynanıyor. Oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrılarak henüz puanla tanışamayan Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu kez galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırıp son mücadelede turu getirecek adımı atmak amacında. Polonya - Avusturya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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