Almanya'da düzenlenen EURO 2024 'tün D grubunda iki favori karşı karşıya geliyor. Hollanda ile Fransa Red Bull Arena'da 3 puan mücadelesi veriyor. İki takım da kazanarak bir an önce adını son 16'ya yazdırarak rakibini beklemeye başlamak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

HOLLANDA GERİDEN GELİP KAZANDI

Avrupa futbolunun devlerinden biri olan Hollanda, EURO 2024'teki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Portakallar Adam Buksa'nın golü ile 1-0 geriye düşse de önce Cody Gakpo skoru eşitledi. Karşılaşmanın sonlarına doğru da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst 2-1'lik üstünlüğü getiren vuruşu yaptı. Böylelikle turuncular turnuvaya 3 puanla başladı.