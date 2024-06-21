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EURO 2024: Hollanda - Fransa | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. D grubunda oynanan ikinci hafta maçında Hollanda ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Polonya'yı geriden gelip yenmeyi başaran Portakallar ve Avusturya'yı zor da olsa 1-0 mağlup eden Fransızlar adını ilk olarak son 16'ya yazdırabilmek adına karşı karşıya geliyor. İki güçlü ve turnuvanın favorisinin mücadelesinden hangi tarafın galip ayrılacağı da şimdiden merak konusu. Hollanda - Fransa maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 20:58 Güncelleme 21 Haziran 2024, 22:00
EURO 2024: Hollanda - Fransa | CANLI

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'tün D grubunda iki favori karşı karşıya geliyor.

Hollanda ile Fransa Red Bull Arena'da 3 puan mücadelesi veriyor. İki takım da kazanarak bir an önce adını son 16'ya yazdırarak rakibini beklemeye başlamak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

HOLLANDA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Frimpong, Gakpo, Depay

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram.

HOLLANDA GERİDEN GELİP KAZANDI

Avrupa futbolunun devlerinden biri olan Hollanda, EURO 2024'teki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Portakallar Adam Buksa'nın golü ile 1-0 geriye düşse de önce Cody Gakpo skoru eşitledi. Karşılaşmanın sonlarına doğru da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst 2-1'lik üstünlüğü getiren vuruşu yaptı. Böylelikle turuncular turnuvaya 3 puanla başladı.

FRANSA ZOR DE OLSA YENDİ

EURO 2024'ün İngiltere ile birlikte favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa ise ilk maçında Avusturya ile karşılaştı. Horozlar Wöber'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı ve Almanya'da zafer kazanarak turnuvaya merhaba dedi.

Hollanda gruptaki son maçında Avusturya, Fransa ise Polonya ile karşılaşacak.

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