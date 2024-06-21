Almanya'da düzenlenen EURO 2024'tün D grubunda iki favori karşı karşıya geliyor.
Hollanda ile Fransa Red Bull Arena'da 3 puan mücadelesi veriyor. İki takım da kazanarak bir an önce adını son 16'ya yazdırarak rakibini beklemeye başlamak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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HOLLANDA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Frimpong, Gakpo, Depay
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram.
HOLLANDA GERİDEN GELİP KAZANDI
Avrupa futbolunun devlerinden biri olan Hollanda, EURO 2024'teki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Portakallar Adam Buksa'nın golü ile 1-0 geriye düşse de önce Cody Gakpo skoru eşitledi. Karşılaşmanın sonlarına doğru da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst 2-1'lik üstünlüğü getiren vuruşu yaptı. Böylelikle turuncular turnuvaya 3 puanla başladı.