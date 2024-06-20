BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ İki takımın geçmişte yaptığı maçlarda beraberliklerin ağırlıkta olması dikkati çekiyor. Slovenya ile Sırbistan , A milli takım düzeyinde 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı. Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.





SLOVENYA İLK GALİBİYET PEŞİNDE



Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.



Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.



EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.