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EURO 2024: Slovenya - Sırbistan | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunun ikinci haftasında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Danimarka ile berabere kalan Slovenya, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkma konusunda büyük avantaj sağlamak istiyor. İlk maçta İngiltere'ye kaybeden Sırbistan'ın ise kazanmaktan başka düşüncesi yok. Slovenya - Sırbistan maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:51 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:51
EURO 2024: Slovenya - Sırbistan | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunun ikinci haftasında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.

İlk maçında Danimarka ile berabere kalan Slovenya, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkma konusunda büyük avantaj sağlamak istiyor. İlk maçta İngiltere'ye kaybeden Sırbistan'ın ise kazanmaktan başka düşüncesi yok.



Slovenya - Sırbistan maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Slovenya : Oblak, Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar.

Sırbistan : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.


GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

SIRBİSTAN'DA KOSTİC TURNUVAYI KAPATTI

Sırbistan'da İngiltere maçında sakatlanan Filip Kostic EURO 2024'ün kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Juventus forması giyen yıldız kanat oyuncusu, İngiltere maçında sol diz dış yan bağından sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, turnuvanın kalan maçlarında oynayamayacak.


BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

İki takımın geçmişte yaptığı maçlarda beraberliklerin ağırlıkta olması dikkati çekiyor.

Slovenya ile Sırbistan, A milli takım düzeyinde 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı.

Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.



SLOVENYA İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.

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