EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunun ikinci haftasında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.
İlk maçında Danimarka ile berabere kalan Slovenya, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkma konusunda büyük avantaj sağlamak istiyor. İlk maçta İngiltere'ye kaybeden Sırbistan'ın ise kazanmaktan başka düşüncesi yok.
Slovenya - Sırbistan maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...
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İLK 11'LER
Slovenya : Oblak, Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar.
Sırbistan : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.