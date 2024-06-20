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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. İngilizlerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak. İlk maçta Slovenya ile berabere kalan Danimarka ise kazanarak gruptan çıkma konusunda avantaj yakalamanın peşinde.





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Danimarka : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund. İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Harry Kane. İKİ TAKIM 24 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ



Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.



Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.