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EURO 2024: Danimarka - İngiltere | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. İngilizlerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak. İlk maçta Slovenya ile berabere kalan Danimarka ise kazanarak gruptan çıkma konusunda avantaj yakalamanın peşinde. Danimarka - İngiltere maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 18:57 Güncelleme 20 Haziran 2024, 18:57
EURO 2024: Danimarka - İngiltere | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.

İngilizlerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak. İlk maçta Slovenya ile berabere kalan Danimarka ise kazanarak gruptan çıkma konusunda avantaj yakalamanın peşinde.



Danimarka - İngiltere maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Danimarka : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Harry Kane.

İKİ TAKIM 24 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.



DANİMARKA RÖVANŞ PEŞİNDE

Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.

İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.



İNGİLTERE SON 16 TURUNU GARANTİLEMEK İSTİYOR

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

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