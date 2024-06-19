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Geri dönüşlerin maçı: Hırvatistan Arnavutluk karşısında da kazanamdı! İşte goller...

EURO 2024'ün B grubunda nefes kesen bir maç geride kaldı. Hırvatistan İspanya karşısında dağıldıktan sonra çıktığı Arnavutluk karşısında da 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarı da bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın son anlarına kadar geride olan Hırvatlar 75 ve 77'de bulduğu gollerle öne geçti. Arnavutluk son dakikalarda eşitliği sağladı. Bu sonuçla iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte Hırvatistan - Arnavutluk maçının golleri...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 15:45 Güncelleme 19 Haziran 2024, 19:03
Geri dönüşlerin maçı: Hırvatistan Arnavutluk karşısında da kazanamdı! İşte goller...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. 11'de Laçi skoru 1-0'a getirip Arnavutluk'u öne geçirdi. Ancak Hırvatlar uzun süre geride olmasına rağmen 2 dakikada Andrej Kramaric'in ardından Gjasula'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla öne geçti. Son dakikalarda Gjasula sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye taşıdı. İşte Hırvatistan - Arnavutluk maçının golleri...

GOLLER

11' Qazim Laci kafa vuruşuyla Arnavutluk'u 1-0 öne geçiren golü attı


74' Andrej Kramaric ceza sahası içinde ağları bularak beraberliği getirdi

76' Budimir'in çevirdiği topta Arnavutluk stoperi Gjasula kendi ağlarını havalandırdı ve Hırvatistan 2-1 öne geçti

90+6 Arnavutluk pes etmiyor! Gjasula önce kendi kalesine attı sonra Hırvat kalesine!

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic muhteşem kurtarışla ikinci gole izin vermedi

LAÇİ SAHNEDE

İtalya'ya 2-1 yenilerek ilk maçından puansız ayrılan Arnavutluk, Hırvatistan karşısında 11'inci dakikada golü buldu. Qazim Laci, Elseid Hysaj'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçirdi. Arnavutlar büyük sevinç yaşadı.

LIVAKOVIC DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic her ne kadar gol yese de HırvatistanArnavutluk karşısında ayakta tutmayı başardı. Yıldız file bekçisi çok net pozisyonlarda yaptığı lurtarışlarla adından söz ettirdi ve farkın açılmasını engelledi.

MANAJ İLK 11'DE MUÇİ YEDEK

Arnavutluk'ta Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ülkesi adına en uçta görev alan yıldız forvet rakip defansa karşı mücadele verdi. Beşiktaş'ın 10 numarası Ernest Muçi ise yedek kulübesinde yer aldı.

Karşılaşmada 1-0 geride olan Hırvatistan belki de turnuvaya veda etmeye hazırlandığı dakikalarda Andrej Kramaric ve Klaus Gjasula'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Arnavutluk'ta Gjasula 90+6'da bu kez rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi

Hırvatistan son maçında İtalya, Arnavutluk ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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