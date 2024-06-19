2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. 11'de Laçi skoru 1-0'a getirip Arnavutluk'u öne geçirdi. Ancak Hırvatlar uzun süre geride olmasına rağmen 2 dakikada Andrej Kramaric'in ardından Gjasula'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla öne geçti. Son dakikalarda Gjasula sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye taşıdı. İşte Hırvatistan - Arnavutluk maçının golleri...