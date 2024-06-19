2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. 11'de Laçi skoru 1-0'a getirip Arnavutluk'u öne geçirdi. Ancak Hırvatlar uzun süre geride olmasına rağmen 2 dakikada Andrej Kramaric'in ardından Gjasula'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla öne geçti. Son dakikalarda Gjasula sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye taşıdı. İşte Hırvatistan - Arnavutluk maçının golleri...
GOLLER
11' Qazim Laci kafa vuruşuyla Arnavutluk'u 1-0 öne geçiren golü attı
74' Andrej Kramaric ceza sahası içinde ağları bularak beraberliği getirdi
76' Budimir'in çevirdiği topta Arnavutluk stoperi Gjasula kendi ağlarını havalandırdı ve Hırvatistan 2-1 öne geçti
90+6 Arnavutluk pes etmiyor! Gjasula önce kendi kalesine attı sonra Hırvat kalesine!
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic muhteşem kurtarışla ikinci gole izin vermedi
LAÇİ SAHNEDE
İtalya'ya 2-1 yenilerek ilk maçından puansız ayrılan Arnavutluk, Hırvatistan karşısında 11'inci dakikada golü buldu. Qazim Laci, Elseid Hysaj'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçirdi. Arnavutlar büyük sevinç yaşadı.