Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2024 sezonu, geçtiğimiz yıl Max Verstappen'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı başarı dolu bir yılın ardından başladı. Şimdi gözler İspanya Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Formula 1 İspanya GP ne zaman?
Formula 1 İspanyta Grand Prix'i 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yarış bilgileri
Tarih: 23 Haz Paz 16:00
Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya
Kanal bilgisi detaylar geldiğinde eklenecektir.
Mercedes, İspanya'da Sürpriz Yapabilir mi?
Formula 1 sezonunda rekabet, Mercedes'in Barselona'da sürpriz yapma potansiyelini tartışma konusu yapıyor. Red Bull'un başlangıçta gösterdiği üstünlük son dört yarışta zayıflarken, McLaren ve Ferrari'nin araya girerek zaferleri paylaştığı bir döneme girildi. Ancak, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileme olasılığı konuşuluyor.