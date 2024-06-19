PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

Formula 1 tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İspanya Grand Prix'i merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki pistlerde gerçekleşen bu uluslararası yarışlar, hız tutkunları için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 18:49 Güncelleme 19 Haziran 2024, 18:49
Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? F1 yarış takvimi 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2024 sezonu, geçtiğimiz yıl Max Verstappen'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı başarı dolu bir yılın ardından başladı. Şimdi gözler İspanya Grand Prix'ine çevrildi. Peki, Formula 1 İspanya GP ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Formula 1 İspanya GP ne zaman?

Formula 1 İspanyta Grand Prix'i 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yarış bilgileri
Tarih: 23 Haz Paz 16:00
Pist: Circuit de Barcelona-Catalunya

Kanal bilgisi detaylar geldiğinde eklenecektir.

Mercedes, İspanya'da Sürpriz Yapabilir mi?

Formula 1 sezonunda rekabet, Mercedes'in Barselona'da sürpriz yapma potansiyelini tartışma konusu yapıyor. Red Bull'un başlangıçta gösterdiği üstünlük son dört yarışta zayıflarken, McLaren ve Ferrari'nin araya girerek zaferleri paylaştığı bir döneme girildi. Ancak, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileme olasılığı konuşuluyor.

Hill'in Değerlendirmesi

Eski şampiyon Damon Hill, Mercedes'in geliştirilmiş W15 aracıyla sürpriz yapabileceğini düşündüğünü belirtti. Hill'e göre, Max Verstappen ve Red Bull'un hala güçlü olduğunu ancak gridin çok yakın olması nedeniyle taktiksel avantajların başka takımlar için fırsat doğurabileceğini vurguladı.

Allison'ın Görüşü

Mercedes'in teknik direktörü James Allison ise Barselona pistinin ve hafta sonu için tahmin edilen sıcak hava koşullarının, W15'in güçlü yanlarını tam olarak ortaya çıkarmayabileceğini düşünüyor. Allison, araçlarını sürekli olarak geliştirdiklerini ve bu değişikliklerin her pistte geçerli olacağını belirtirken, Barselona'da ön sıralarda olmalarını beklemiyor.

Özetle, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Red Bull'un geçmiş başarısının devam edip etmeyeceği, McLaren ve Ferrari'nin aralarında nasıl bir sıralama oluşturacakları ve Mercedes'in bu karmaşık rekabet ortamında nasıl bir rol üstleneceği heyecanla bekleniyor. Formula 1 tutkunları, Barselona'da hangi takımın zirveye çıkacağını görmek için sabırsızlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
Türk Telekom
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu
Bodrum’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü! Turgutreis’te 16 saatlik su kesintisi
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Canlı yayında Blinken’ı hedef aldı: Beyaz Saray toplantıyı iptal mi etti?
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
DNA testi ile şoke eden gerçek ortaya çıktı! İki çocuğunun babası kuzeniymiş... 12 yıl boyunca aldatılan adamdan ilginç istek
EURO 2024’e Türkiye damgası! Dünya Gürcistan maçını konuşuyor: Dortmund’a fırtınayı Arda Güler getirdi
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
Avrupa’da kuralar çekildi: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
SON DAKİKA