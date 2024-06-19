FIRTINA DA SERİ BAŞI

Yenilemeye başladığı kadrosu ve transferi muhtemel yıldızlara imza attırıp yeni sezonda başarılı olmak isteyen Trabzonspor İçin Avrupa mesaisinin ilk adımı bugün atılıyor. Karadeniz temsilcisi aslında hiç istemediği bir durumda tamamlasa da Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü elde ederek UEFA Avrupa Ligi'ne karışma hakkı kazanmıştı. Turnuvada 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak Karadeniz temsilcisinin rakibi belli olacak. İşte detaylar...

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmesi muhtemel rakipleri de belli oldu. Yunan temsilcisi Panathinaikos gibi önemli ekiplere karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.