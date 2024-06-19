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Avrupa'da kuralar çekiliyor: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor!

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu. Peki, temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? İşte kura öncesi muhtemel rakipler.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 12:08 Güncelleme 19 Haziran 2024, 13:48
Avrupa’da kuralar çekiliyor: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor!

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Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Jose Mourinho'nun öğrencilerinin rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek.

Devler Ligi'ne 2. tur aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LUGANO
Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FIRTINA DA SERİ BAŞI
Yenilemeye başladığı kadrosu ve transferi muhtemel yıldızlara imza attırıp yeni sezonda başarılı olmak isteyen Trabzonspor İçin Avrupa mesaisinin ilk adımı bugün atılıyor. Karadeniz temsilcisi aslında hiç istemediği bir durumda tamamlasa da Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü elde ederek UEFA Avrupa Ligi'ne karışma hakkı kazanmıştı. Turnuvada 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak Karadeniz temsilcisinin rakibi belli olacak. İşte detaylar...

KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmesi muhtemel rakipleri de belli oldu. Yunan temsilcisi Panathinaikos gibi önemli ekiplere karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Kilmarnock
Panathinaikos
Silkeborg
Maccabi Petah Tikva
Vojvodina
Tobol - Ruzomberok eşleşmesi galibi
Wisla Krakow - Llapi eşleşmesi galibi
Pafos - Elfsborg eşleşmesi galibi
Paks - Corvinul Hunedoara eşleşmesi galibi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakibi de bugün belli oluyor. Saat 15.00'da yapılacak kura seçiminde temsilcimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi

Cherno More (Bugaristan)

Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi

Sumqayit (Azerbaycan)

Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.

AVRUPA KUPALARINDA HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda.

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