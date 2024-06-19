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Avrupa'da kuralar çekiliyor: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Kanarya, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Istoch - La Fiorita eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 12:08 Güncelleme 19 Haziran 2024, 15:36
Avrupa’da kuralar çekiliyor: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu

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Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri İsviçre'deki kura çekimi sonrasında belirlendi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Jose Mourinho'nun öğrencilerinin rakibi de belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek.

Devler Ligi'ne 2. tur aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin rakibi de belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LUGANO
Kanarya'nın bu turdaki rakibi, İsviçre ekibi Lugano oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU
Yenilemeye başladığı kadrosu ve transferi muhtemel yıldızlara imza attırıp yeni sezonda başarılı olmak isteyen Trabzonspor İçin Avrupa mesaisinin ilk adımı bugün atıldı. Karadeniz temsilcisi aslında hiç istemediği bir durumda tamamlasa da Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü elde ederek UEFA Avrupa Ligi'ne karışma hakkı kazanmıştı.


Turnuvada 2. ön eleme turundan itibaren yer alan Karadeniz temsilcisinin rakibi belli oldu. Trabzonspor, bu turda Slovakya ekibi MFK Ruzomberok ile Kazakistan temsilcisi FC Tobol arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?
Bordo-mavili ekip, ilk karşılaşmayı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'da sahasında oynayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakibi de belli oldu. Turuncu lacivertliler Istoch - La Fiorita eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Başakşehir'in rakibi 25 Temmuz ve 1 Ağustos'ta oynanacak maçlar sonrasında belirlenecek.

AVRUPA KUPALARINDA HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray, rakibini elemesi halinde organizasyona yeni formatında dahil olacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'Ne play-off turundan başlayacak bu turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Başakşehir 2. eleme turundan katılacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 eleme geçmek zorunda.

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