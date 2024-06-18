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Türkiye - Portekiz maçı tarihi! A Milli Takım EURO 2024 ikinci maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

A Milli Takım’ın Gürcistan karşısında kazanmasıyla birlikte gözler ikinci maça çevrildi. Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Şampiyonası’nda ikinci karşılaşmasını Portekiz karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, grubun favorisi olan Portekiz’i mağlup ederek üç puan almak istiyor. Gürcistan, Çekya, Türkiye ve Portekiz’in yer aldığı grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 23:03 Güncelleme 18 Haziran 2024, 23:03
Türkiye - Portekiz maçı tarihi! A Milli Takım EURO 2024 ikinci maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

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Türkiye - Portekiz maçı, Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın tarihi ve saati ise detaylı olarak açıklanmış değilse de, bu büyük mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK İKİ SIRA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak. Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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