Türkiye - Portekiz maçı tarihi! A Milli Takım EURO 2024 ikinci maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Türkiye - Portekiz maçı, Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın tarihi ve saati ise detaylı olarak açıklanmış değilse de, bu büyük mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Türkiye - Portekiz maçı, Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın tarihi ve saati ise detaylı olarak açıklanmış değilse de, bu büyük mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF İLK İKİ SIRA
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. En iyi 4 grup üçüncüsü de benzer şekilde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona ererken son 16 turu maçları 29 Haziran'da oynanacak. Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)
22 Haziran Cumartesi:
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)