Türkiye - Portekiz maçı tarihi! A Milli Takım EURO 2024 ikinci maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

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Türkiye - Portekiz maçı, Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın tarihi ve saati ise detaylı olarak açıklanmış değilse de, bu büyük mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci karşılaşmasına Portekiz karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Çekya ve Gürcistan kozlarını paylaşacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.