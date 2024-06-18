FENERBAHÇE Transfer Haberi | Yıldız futbolcu Jose Mourinho’ya rağmen ayrılık kararı aldı!

Şu anda Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan deneyimli teknik adam burada hem maçları izliyor hem oyuncuları takip ediyor hem de bazı futbolcularla bire bir görüşerek transferde belirlenen isimlerle temas kuruyor.

Jose Mourinho'nun öncelik olarak belirlediği mevkilere dünya yıldızları getirilecek.

İlk sırada orta saha var. Burada Fred'i tek bırakmak istemeyen Mou, yanına Tottenham'dan da öğrencisi olan Hojbjerg'in alınmasını talep etti ve görüşmeler başladı.

Edin Dzeko ve Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın buraya da en az bir oyuncu takviyesi yapılacak. Gol sorunu çekmek istemeyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim girdi.