FENERBAHÇE Transfer Haberi | Yıldız futbolcu Jose Mourinho’ya rağmen ayrılık kararı aldı!

Geride kalan sezonda şampiyonluğu 3 puan farka Galatasaray'a kaptıran ve hasretini 10 seneye çıkaran Fenerbahçe'de yeni dönem için hazırlıklar devam ediyor. Transferde hareketli günler yaşanıyor.
Geride kalan sezonda şampiyonluğu 3 puan farka Galatasaray'a kaptıran ve hasretini 10 seneye çıkaran Fenerbahçe'de yeni dönem için hazırlıklar devam ediyor. Transferde hareketli günler yaşanıyor.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine dünyanın sayılı antrenörlerinden biri olan Jose Mourinho getirildi ve şampiyonluk mücadelesinin fitili ateşlendi.
Şu anda Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan deneyimli teknik adam burada hem maçları izliyor hem oyuncuları takip ediyor hem de bazı futbolcularla bire bir görüşerek transferde belirlenen isimlerle temas kuruyor.
Jose Mourinho'nun öncelik olarak belirlediği mevkilere dünya yıldızları getirilecek.
İlk sırada orta saha var. Burada Fred'i tek bırakmak istemeyen Mou, yanına Tottenham'dan da öğrencisi olan Hojbjerg'in alınmasını talep etti ve görüşmeler başladı.
Edin Dzeko ve Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın buraya da en az bir oyuncu takviyesi yapılacak. Gol sorunu çekmek istemeyen sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim girdi.
BİR DE STOPER
Jose Mourinho defansa da takviye istedi. Becao ve Djiku'nun sakatlıklarının yanı sıra formsuzlukları veya cezalı oldukları gibi senaryolarda yıldız isimle bu durumu telafi etmek amacında.
KİRALIKLAR DERT OLACAK
Diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular da baş ağırtabilir. Kiralık giden futbolcularla ilgili henüz net bir teklif yok. Maaşlarının yanı sıra maliyetleri yüksek Lincoln, Miguel Crespo ve Joao Pedro için gelecek öneriler bekleniyor. Eğer tatmin edici bir noktaya ulaşılırsa kabul edilecek.
BİR AYRILIK DAHA!
Kiralanan oyuncularla yola devam etmemesi çok yüksek olasılık olarak gözüken Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Takımın vazgeçilmezleri arasına giren isimlerden biri olan deneyimli futbolcunun gidişi sonrası nasıl hamle yapılacağı şimdiden merak konusu haline geldi.
QPR'dan seozn sonunda kontraıt bitiyor olmasına rağmen devre arasında bonservis ödenerek transfer edilen ve sağ kanattan sağ beke evrilerek yeni bir kimlik kazanan Bright Osayi-Samuel'den flaş talep geldi.
Nijeryalı futbolcu Jose Mourinho'nun takıma katılmasına rağmen İstanbul'dan ayrılarak futbol hayatının büyük kısmını sürdürdüğü İngiltere'ye dönmek istediğini bildirdi.
Yıldız oyuncuya Premier Lig ekiplerinin uzun süredir ilgisi söz konusu. Sarı lacivertliler ise en yüksek bonservisi kazanmak amacında.
Ayrıca yönetim ve teknik heyetin 26 yaşındaki oyuncunun ayrılması sonrasında nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu.