Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda transferlerini kampa yetiştirerek büyük bir avantaj sağlayan Trabzonspor, sene boyunca bunun meyvelerini toplamış ve önemli bir farkla da kupaya uzanmayı başarmıştı.
Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda transferlerini kampa yetiştirerek büyük bir avantaj sağlayan Trabzonspor, sene boyunca bunun meyvelerini toplamış ve önemli bir farkla da kupaya uzanmayı başarmıştı.
Geride kalan 2 senede ise zirvenin uzağında kalan ve transfer konusunda beklentileri karşılayamayan bordo mavililerde Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açılmak isteniyor.
Artık iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Karadeniz Fırtınası yeni bir kimlikle sahada yer alacak ve rakiplerinin üstünde yer alabilmek adına ter dökecek.
Trabzonspor gelecek sezonun ilk bombasını Nwakaeme ile patlattı. Daha önce 4 sene bordo mavili formayı giyen Nijeryalı yıldız, 2 sezonun ardından eski takımına geri döndü.
Deneyimli futbolcu yayınlanan videoda; "Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e, ve şampiyon Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor." açıklamasında bulundu.
Ancak Fırtına sadece Nwakaeme ile sezonu kapatmayacak. Eksik bölgeler ve takviye yapılmak istenen pozisyonlar için de çok sayıda isimle görüşmeler başladı.
Sezon kapanmadan yapılan görüşmelerde Trabzonspor 3 isimle anlaşmaya varmıştı. Transferlerin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Sol bek konusunda eksik olduklarını düşünen Abdullah Avcı, Rangers ile sözleşmesi sona eren ve İskoç ekibinden ayrılan Borna Barisic'i istedi. Orta sahada ise John Lundstram'da karar kılındı ve iki yıldız bonservis ödenmeden imza atacak.
Ayrıca sezonu Gaziantep FK'da geçiren ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Romen futbolcu Denis Draguş için de görüşmeler son aşamaya geldi. Oyuncu tarafında sorun bulunmuyor ve Belçika ekibiyle de el sıkışıldı.
Oyun kurucu bölgesinde ise Marcelino Nunez'in adı geçiyor. Şilili yıldızın Norwich City'den çıkışı için yüksek bir bonservis beklenmesi işi zora soksa da yönetim farklı formüllerle masaya teklif sunmayı planlıyor.
Savunma Fransız yıldız Samuel Gigot'a teslim edilecek. Marsilya'dan ayrılacağı açıklanan tecrübeli stoper daha önce Spartak Moskova'da oynadığı dönemde de istenmiş ancak o dönem transferi gerçekleşmemişti. Bu kez görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.
Gol sorunu yaşamak istemeyen Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde forma lansmanında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton'ın yüksek transfer bedeli istediğini açıklamıştı.
Nijeryalı futbolcuda olumsuz bir sonuç alınırsa alternatifleri de hazırlandı. Abdullah Avcı, daha önce gündemine aldığı Yaremchuk'un yanı sıra EURO 2024'te forma giyen iki ismin adını verdi ve görüşmeler başladı.
Uzun boylu ve ceza sahasında aktif bir isim arayan tecrübeli çalıştırıcı eğer Ukraynalı yıldızda da istenen sonuca ulaşılamazsa Süper Lig'de forma giymiş oyuncularla yoluna devam etmek istediğini yönetime bildirdi.
Buna göre Adam Buksa ve Wout Weghorst için temaslar yoğunlaştı. EURO 2024'te Hollanda Polonya arasında oynanan maçta iki yıldız da gol atmayı başarmış, Hollandalı santrfor takımına 3 puan getiren sayıyı kaydetmişti.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst ise Burnley'den Hoffenheim'e kiralık olarak gitmiş, 30 maçta 7 kez ağları havalandırıp 4 de asist yapmıştı.
Yönetim iki yıldızdan birini kadrosuna katabilmek adına yoğun uğraş verirken hedef en kısa sürede imzayı attırabilmek.