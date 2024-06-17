Deneyimli futbolcu yayınlanan videoda; "Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e, ve şampiyon Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor." açıklamasında bulundu.