SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

MKE Ankaragücü'nde İsmail Mert Fırat başkanlığa yeniden aday

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e tekrar çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını ve başkanlığa yeniden aday olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:39 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:39
MKE Ankaragücü’nde İsmail Mert Fırat başkanlığa yeniden aday

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun başkanlık için kendilerine görev verdiğini ve zor bir dönemde görevi devraldıklarını belirtti.

Geldiklerinde herkesin "karşısında" yer aldığı bir MKE Ankaragücü olduğunu belirten Fırat, kulübü doğru yönetmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Maddi anlamda iyi niyetle, tüm şartları zorlayarak MKE Ankaragücü'nü ligde tutmak için her şeyi yaptıklarını aktaran Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başarı hikayesi varsa bunun tamamı camiamızın başarısıdır. Bir başarısızlık, bir sıkıntı varsa bunun tek sorumlusu başkandır, yani benimdir. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Hatalarımız, eksikliklerimiz vardır ama art niyetimiz yoktur. Sportif anlamda istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bunun birçok nedeni var. Şu an tek hedefimiz var, yiğit düştüğü yerden kalkar. Ankaragücümüzü hak ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarmak için yönetim kurulumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu kulübü hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvadık. Hocamız Kemal Özdeş'le anlaştık. Hocamıza, 'Bizim Süper Lig'e çıkmaktan başka ikinci bir planımız yok' dedik. Bu hedefle yolumuza devam edeceğiz. Fedakarlıktan hiçbir zaman kaçmadık. Hiçbir suretle bu kulübü yarı yolda bırakmayacağız."

Yönetim kurulunu daha da güçlendireceklerini anlatan Fırat, "Hem maddi anlamda katkı verecek hem de aidiyet duygusuyla hareket edecek isimler yönetimde olacak." ifadesini kullandı.

İsmail Mert Fırat, geçen yıl yönetim kurulunun haricinde kulübe dışarıdan ekonomik anlamda bir katkının gelmediğine vurgu yaptı.

"Bir alt lige düştük diye kadro yapılanmasında değişiklikler olmayacak"

Takımın 26 Haziran'da toplanacağına dikkati çeken Fırat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tarihte tüm futbolcularımız kulüpte toplanacak. Hocamız da bu süre zarfında çalışmalarına başladı. Hocamızın devam etmek istediği tüm oyuncularla biz devam edeceğiz. Eksik bölgelerimiz var. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak. İlave de transferlerimiz olacak. Bir alt lige düştük diye kadro yapılanmasında değişiklikler olmayacak. İlk haftasından son haftasına kadar ligi domine edecek, şampiyonluk dışında bir şansın olmadığı bir takım oluşturacağız. Oyunculardan en verimlileriyle yola devam edeceğiz."

MKE Ankaragücü'nün toplam borcunun 10 milyon avro olduğunu ifade eden Fırat, "Bu kulübü hak etmediği bir yere düşürdük. Üstesinden gelmek için ekonomik anlamda hiçbir hesap gütmeden bu yıl bütçeyi açacağız." dedi.

Genel kurul öncesi teknik direktörün belirlenmesi yönündeki eleştirilere yanıt

Fırat, bir basın mensubunun genel kuruldan önce teknik direktör açıklanmasının eleştirildiği yönündeki sorusuna, "Böyle bir şey akıl tutulmasıdır. Bir planlama yapmadan genel kurulu beklemek olur mu? Ankaragücü'nün kaybedecek bir günü dahi yok." cevabını verdi.

İsmail Mert Fırat, bir basın mensubunun üye listelerinin internete sızdırılmasıyla ilgili sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Biz internete vermedik. MKE Ankaragücü çok demokratik bir kulüptür. Bir aday çıktığında o adaya üye listesini verir ve mevcut finansal ekonomik durumu anlatır. Kim paylaştı bilmiyoruz. Bu listeleri verdiğimiz başkan adayı Murat Bey paylaştı herhalde. Veya o kimle paylaştıysa o paylaştı. Biz delege listesini kendisine ilettik. Projelerini veya yapacaklarını delegelerle paylaşabilmesi adına delege listesini verdik. Daha sonra genel sekreterimiz beni arıyor, 'İnsanlar Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kulübü sorumlu tutuyor' diyor. Karşımızda başka bir aday var. Delege listesini bu aday arkadaşımıza paylaşmaktan daha doğal bir şey var mı? Ayrıca delege listesinin güncellenmesi hafta sonu tamamlanacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
SON DAKİKA