İtalya 2-1 Arnavutluk | Son şampiyon geriden gelip kazandı! GOLLERİ İZLE

Türkiye'nin de katıldığı 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi. B grubunda İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0'la geçtiği maçın ardından İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Geride kalan turnuvada İngilizleri penaltılarla geçerek kupaya uzanan Gök Mavililer bu kez ilk adımı Arnavutlar karşısında attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
TARİHE GEÇEN GOLÜ ATTI
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci günde son maç rekor bir golle açıldı. Nedim Bajrami ülkesi adına 23'üncü saniyede fileleri havalandırarak Turnuva tarihindeki en erken skor yapan isim olmayı başardı. Karşılaşmadaki tüm golleri bu sayfadan izleyebilirsiniz.
İTALYA 0-1 ARNAVUTLUK | NEDIM BAJRAMI
İTALYA 1-1 ARNAVUTLUK | ALESSANDRO BASTONI
İTALYA 2-1 ARNAVUTLUK | NCOLO BARELLA
ARNAVUTLAR ÖNE GEÇTİ İTALYANLAR GERİ DÖNDÜ
B grubundaki ikinci maçta Arnavutluk, Nedim Bajrami'nin 23. saniyedeki golü ile 1-0 öne geçti. Futbol hayatını Sassuolo'da sürdüren ve Serie A'da top koşturan Arnavut oyuncu, forma giydiği ülkeye karşı fileleri havalandırdı. Ancak İtalyanlar geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayarak önce Bastoni ardından da Barella ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.