SON RAKİP BREZİLYA OLACAK
Çin'e taşınan Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Çin'in ardından son maçında Brezilya ile karşılaşacak. Mücadele Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Dominik Cumhuriyeti maçının ardından konuştu. Dünya sıralamasının baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Dünya bir numarasıyız ama sonuçta bu her an değişebilir. Şahsen ben bunun bize baskı oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok iyi takımlar var. Çok uzun oynanan bir turnuva, belki o gün yorgunsunuz kötü bir seyahat yaptınız, ya da sakatlarınız var, hastalıklarınız olabilir. Bu değişebilecek bir şey bence buna pek takılmamamız gerekiyor. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum."
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden A Millî Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.
'Bize zor anda yardım etti'
Ebrar Karakurt'un performansına parantez açan Daniele Santarelli şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir ilk set oynadık. Sonra tamamen değiştik. Ebrar Karakurt bize zor bir anda yardım etti. Enerjisini bize getirdi, bize çok yardımcı oldu. Sonra daha iyi oynamaya başladık, tabii ki bazı oyuncuları değiştirdiler bu bize yardımcı oldu ama biz de tavrımızı değiştirdik. Bu önemliydi."
Filenin Sultanları eğer bugün Çin maçını kazanırsa VNL'de çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi büyük olasılıkla Japonya olacak. Türkiye ve Japonya VNL'deki ilk maçlarında karşılaşmış ve mücadele 3-2 Japonya üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.