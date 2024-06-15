SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filenin Sultanları zafer peşinde! 15 Haziran Çin - Türkiye maçı | CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında Çin ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde-VNL finallerinde yer almayı garantilemişti. Daha önce oynadığı 10 maçın 8'ini kazanarak önemli bir başarıya imza atan ay yıldızlılar, güçlü rakibini yenerek yoluna devam etmek amacında. Çin - Türkiye Milletler Ligi maçı ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 15:25 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:14
Filenin Sultanları zafer peşinde! 15 Haziran Çin - Türkiye maçı | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki başarılı yürüyüşüne devam ediyor. Millilerimiz Antalya ve ABD'de oynanan haftaların ardından Çin'de devam eden süreçte 3'üncü maçında Çin ile karşı karşıya. Çin ile kozlarını paylaşan kırmızı beyazlılarda hedef bir kez daha galibiyet ve parkeden milyonları sevindirmek. Karşılaşmanın detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇİN - TÜRKİYE MAÇI CANLI

1. set | Çin - Türkiye: 21-25

Bugüne kadar oynadığı 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 3'üncü haftanın 3'üncü maçında Çin ile kozlarını paylaşıyor. Ekibimiz hanesine bir zafer daha ekleterek zirvedeki yerini korumak istiyor.

Dünya sıralamasında ilk 5 ülke şu şekilde sıralanıyor;
1)Türkiye 390.69
2)Brezilya 389.12
3)Polonya 366.17
4)İtalya 364.69
5)Amerika 348.78

SON RAKİP BREZİLYA OLACAK

Çin'e taşınan Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Çin'in ardından son maçında Brezilya ile karşılaşacak. Mücadele Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Dominik Cumhuriyeti maçının ardından konuştu. Dünya sıralamasının baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Dünya bir numarasıyız ama sonuçta bu her an değişebilir. Şahsen ben bunun bize baskı oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok iyi takımlar var. Çok uzun oynanan bir turnuva, belki o gün yorgunsunuz kötü bir seyahat yaptınız, ya da sakatlarınız var, hastalıklarınız olabilir. Bu değişebilecek bir şey bence buna pek takılmamamız gerekiyor. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum."

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden A Millî Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

'Bize zor anda yardım etti'

Ebrar Karakurt'un performansına parantez açan Daniele Santarelli şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir ilk set oynadık. Sonra tamamen değiştik. Ebrar Karakurt bize zor bir anda yardım etti. Enerjisini bize getirdi, bize çok yardımcı oldu. Sonra daha iyi oynamaya başladık, tabii ki bazı oyuncuları değiştirdiler bu bize yardımcı oldu ama biz de tavrımızı değiştirdik. Bu önemliydi."

Filenin Sultanları eğer bugün Çin maçını kazanırsa VNL'de çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi büyük olasılıkla Japonya olacak. Türkiye ve Japonya VNL'deki ilk maçlarında karşılaşmış ve mücadele 3-2 Japonya üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
SON DAKİKA