A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Dominik Cumhuriyeti maçının ardından konuştu. Dünya sıralamasının baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Dünya bir numarasıyız ama sonuçta bu her an değişebilir. Şahsen ben bunun bize baskı oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok iyi takımlar var. Çok uzun oynanan bir turnuva, belki o gün yorgunsunuz kötü bir seyahat yaptınız, ya da sakatlarınız var, hastalıklarınız olabilir. Bu değişebilecek bir şey bence buna pek takılmamamız gerekiyor. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum."