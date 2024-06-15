Türkiye'nin de katıldığı 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona eriyor. B grubunda İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0'la geçtiği maçın ardından bu kez İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Geride kalan turnuvada İngilizleri penaltılarla geçerek kupaya uzanan Gök Mavililer yine mutlu sona ulaşmak amacında. İlk adımı da Arnavutlar karşısında atmak amacında. Arnavutluk'un hedefi ise sürprize imza atarak en iyi başlangıçla sahadan ayrılabilmek. İtalya Arnavutluk maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.