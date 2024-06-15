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EURO 2024 B Grubu Maçı: İtalya - Arnavutluk | CANLI

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci günün son maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Son şampiyon apoleti ile sahneye çıkacak olan Gök Mavililer, rakibini yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak, Arnavutlar ise sürprize imza atmak amacında. İki takımın zorlu randevusundan çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. İtalya Arnavutluk maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 21:49 Güncelleme 15 Haziran 2024, 22:24
EURO 2024 B Grubu Maçı: İtalya - Arnavutluk | CANLI

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Türkiye'nin de katıldığı 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona eriyor. B grubunda İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0'la geçtiği maçın ardından bu kez İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Geride kalan turnuvada İngilizleri penaltılarla geçerek kupaya uzanan Gök Mavililer yine mutlu sona ulaşmak amacında. İlk adımı da Arnavutlar karşısında atmak amacında. Arnavutluk'un hedefi ise sürprize imza atarak en iyi başlangıçla sahadan ayrılabilmek. İtalya Arnavutluk maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İTALYA 0-1 ARNAVUTLUK | NEDIM BAJRAMI

İTALYA 1-1 ARNAVUTLUK | ALESSANDRO BASTONI

İTALYA 21 ARNAVUTLUK | NCOLO BARELLA

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho, Barella, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Seferi, Broja

İTALYA'DA HEDEF GALİBİYET

Zengin savunma ve hücum kadrosunda dikkat çeken İtalya, Arnavutluk karşısında hata yapmak istemiyor.

Özellikle savunma hattıyla güven veren İtalyanların gol yükü Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni gibi oyuncuların omuzlarında olacak.

İtalya son olarak Bosna ile oynana hazırlık mücadelesinde sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

ARNAVUTLUK'TA GÖZLER MUÇİ VE MANAJ'DA

Beşiktaş'ta forma giyen Muçi ve Sivasspor'dan Rey Manaj Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosunda yer aldı.

Sylvinho yönetimindeki Arnavutluk son olarak Azerbaycan karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmıştı.

EURO 2024 B GRUBU TAKIMLARI

İSPANYA

HIRVATİSTAN

İTALYA

ARNAVUTLUK

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