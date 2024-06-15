Arnavutluk İtalya karşısında tarihin en erken golünü attı! Nendim Bajrami golü izle

NEDIM BAJRAMI KİMDİR?

Arnavutluk Milli Takımı ile 23'üncü saniyede attığı golle tarihe geçen Nedim Bajrami, 28 Şubat 199 tarihinde İsviçre'nin başkenti Zürih'te doğmuştur. 25 yaşındadır. Futbola Grashoppers'ta başladı ve A takıma kadar yükseldi. İlk yurt dışı deneyimi ile Empoli'ye transfer oldu. İtalyan temsilcisine kiralandıktan sonra bu kez Empoli kadrosuna geçiş yaptı. Bonservisi için 500 bin euro ödendi. Sassuolo'da kiralık geçirdiği dönemin ardından da 6 milyon euroya yeşil siyahlılara imza attı. Ülkesinin formasını 23 kez terletip 4 de gol attı. On numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giymektedir. 1.79 metre boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon eurodur.