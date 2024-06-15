Türkiye'nin de yer aldığı ve 26 ülkenin katıldığı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün A grubu maçı ile açıldı. Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkabilmek adına avantaj sağlamak ve umutlarını diri tutabilmek. Karşılaşmanın detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.