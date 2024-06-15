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A Grubu'nda günün ilk maçı | Macaristan - İsviçre CANLI

Dün akşam itibarıyla Almanya'da başlayan ve bir ay boyunca sürecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A grubu maçıyla devam ediyor. Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 ile geçtiği akşamın ardından bugün Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak amacında. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 15:50 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:26
A Grubu’nda günün ilk maçı | Macaristan - İsviçre CANLI

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Türkiye'nin de yer aldığı ve 26 ülkenin katıldığı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün A grubu maçı ile açıldı. Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkabilmek adına avantaj sağlamak ve umutlarını diri tutabilmek. Karşılaşmanın detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MACARİSTAN İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah.

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI GOLLERİ

Macaristan 0-1 İsviçre | Duah

Macaristan 0-2 İsviçre | Michel Aebischer

Macaristan 1-2 İsviçre | Varga

İSVİÇRE BERABERE

Bugün Macaristan ile karşılaşan İsviçre, son 4 maçının 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Danimarka ile 0-0 berabere kalan kırmızı beyazlılar, İrlanda'yı 1-0, Estonya'yı 4-0 yendi. Son karşılaşmasından ise Avusturya ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

MACARLAR KAZANDI

EURO 2024'teki ilk karşılaşmasında İsviçre ile karşılaşan Macaristan ise son 3 hazırlık maçının 2'sini kazandı. Millilerimizi 1-0 ve Kosova'yı 2-0 yendikten sonra İrlanda'ya 2-1 mağlup olan Macarlar, İsrail'i 3-0 mağlup etti.

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