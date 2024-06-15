Türkiye'nin de yer aldığı ve 26 ülkenin katıldığı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün A grubu maçı ile açıldı. Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkabilmek adına avantaj sağlamak ve umutlarını diri tutabilmek. Karşılaşmanın detaylarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MACARİSTAN İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LERİ
Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Aebischer, Vargas, Duah.
MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI GOLLERİ
Macaristan 0-1 İsviçre | Duah
Macaristan 0-2 İsviçre | Michel Aebischer
Macaristan 1-2 İsviçre | Varga
İSVİÇRE BERABERE
Bugün Macaristan ile karşılaşan İsviçre, son 4 maçının 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Danimarka ile 0-0 berabere kalan kırmızı beyazlılar, İrlanda'yı 1-0, Estonya'yı 4-0 yendi. Son karşılaşmasından ise Avusturya ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.