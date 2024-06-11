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Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? VNL Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Filenin Sultanları maç takvimi 2024!

Türkiye'nin gururu ve başarılı milli kadın voleybol takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin heyecan dolu üçüncü haftasına adım atıyor. Son şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta Tayland ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, ligdeki başarılı performanslarına bir yenisini eklemek ve zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek için sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 23:21 Güncelleme 11 Haziran 2024, 23:21
Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? VNL Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Filenin Sultanları maç takvimi 2024!

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin heyecan dolu üçüncü haftasında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 11 Haziran Salı bugün Hong Kong'da başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın etaptaki ilk maçı heyecanla bekleniyor. İşte Türkiye Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tayland voleybol maçı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Tayland maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Tayland voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

3. HAFTA | HONG KONG/ÇİN

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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