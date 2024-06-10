Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye

Türkiye A Milli Futbol takımı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Bizim Çocuklar Varşova'da oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.





SEMİH İLK KEZ 11'DE

Milli takımımızda Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de forma şansı buldu. Golcü yıldız kendisine verilen şansı golle süslemeyi başaramadı.İkinci yarıda ise yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA

Vincenzo Montella, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'i oyuna aldı. Genç futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren hücuma zenginlik katarken arkadaşlarına da birçok kez servis yaptı. Ayrıca kaleyi de fırsat bulduğunda denemeyi ihmal etmedi.