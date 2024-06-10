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Polonya - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız, turnuva öncesindeki son maçına Polonya karşısında çıkıyor. Başkent Varşova'da oynanacak mücadele öncesinde hem son durumumuzu görmek hem de Almanya'ya zaferle gitmek istiyoruz. İlk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 20:18 Güncelleme 10 Haziran 2024, 20:40
Polonya - Türkiye | İlk 11’ler belli oldu

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Türkiye A Milli Futbol takımı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçınnda Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Kırmızı beyazlılar Günrcistan ile oynayacağı turnuvanın ilk mücadelesi öncesinde rakibini yenerek hem umut depolamak hem de hazır bir görüntü vermek amacında. Karşılaşmaya dair detaylar haberimizde yer alıyor.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milli takımımızın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı saat 21.45'te başlayacak. PGE Narodowy'deki randevu TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Polonya:

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor.

Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'DA 4 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Son olarak Ahmetcan Kaplan bu listeye eklendi.

Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu. Ay-yıldızlıların EURO 2024 kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

AY-YILDIZLILAR'IN HAZIRLIK MAÇI GEÇMİŞİ

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

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