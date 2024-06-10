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Daha bitmedi! Anadolu Efes final seriyi 2-1'e getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes, 2-0 geride olduğu seride Fenerbahçe'yi 82-81 yenerek skoru 2-1'e getirdi ve seriyi bir maç daha uzattı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 22:35 Güncelleme 10 Haziran 2024, 22:46
Daha bitmedi! Anadolu Efes final seriyi 2-1’e getirdi

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan final serisinin üçüncü maçını lacivert beyazlılar kazandı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü önde götüren sarı lacivertler karşısında Efes, Larkin'in son saniye basketiyle deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı sonuçları

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 16-13 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 39-34 Anadolu Efes

Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 56-56 Anadolu Efes

Dördüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 81-82 Anadolu Efes

3.8 saniye kala Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle 81-80 önde olan taraftı. Molanın ardından son hücumu kullanan Anadolu Efes'ten Shane Larkin, 0.1 saniye kala bulduğu basket ile takımına deplasmanda galibiyeti getirdi.

Kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini alan Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirerek seriyi dördüncü maça taşıdı.

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