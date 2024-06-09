CANLI YAYIN | Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongrede oy verme işlemi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor.
Kongrede oy verme işlemi sabah saat 09.00 itibarıyla başladı.
Fenerbahçe kongresinden son notlar ve canlı yayın takvim.com.tr'de...
İLK GÜN NELER YAŞANDI?
"SESSİZ OLUN, SINAV VAR"
Üyeler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında bir tercih yaptı. Kazanan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük oldu. Küçük'ün konuşma yapacağı sırada Mosturoğlu'nu destekleyen grup protesto etti. Vefa Küçük ise "Sessiz olun, sınava giren öğrenciler var" diyerek grubu sakinleştirdi.
GALATASARAY'A GÖNDERME!
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda konuşan sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı.
Kızılhan, "Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.
AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, önce Ali Koç'un elini sıktı ve ardından söz aldı. Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında yaşanan seçime değinen Yıldırım, "Seçimler demokratik şekilde başlamamıştır. Bu yüzden bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim." dedi.
BİLECİK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME!
Fenerbahçe'de konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın araya girdiği Erol Bilecik, daha sonra sözlerini tamamladı. Bilecik son sözlerinde ise Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.
Bilecik, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına! Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor." dedi.
ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın stadyumu terk etmesinin ardından sahneden tribünlere doğru yöneldi. Koç, bu esnada tribünde bulunan kongre üyeleriyle tartışma yaşadı.
VEFA KÜÇÜK'TEN SERT SÖZLER
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini yöneten Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın izinsiz söz almasının ardından sert ifadeler kullandı.
Küçük, "Bugün tüzük dışı, izin istemeden kürsüye gelinmiştir. Ali Koç da istese bizden söz alması lazım. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden izin almadan kimse kürsüye çıkamaz ve konuşamaz." dedi.
ACUN ILICALI'DAN JOSE MOURINHO SÖZLERİ
Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı da kongrede söz aldı.
Ilıcalı, "İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun... Birbirimize değil rakiplere korku salmak için buradayım. Fenerbahçe sen çok yaşa, canım feda olsun sana... Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?" şeklinde konuştu.
YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yönetim, yapılan oylama ile ibra edildi.
BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN SERT KONUŞMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem genel kurul gündemi hem de rakibi Aziz Yıldırım hakkında konuştu. Koç'un konuşmasından öne çıkanlar; "Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ruhumun, ruhunuza en ihtiyaç duyduğu dönemde buraya geldiniz. Sadece beni destekleyenlere değil, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı. Son 6 ayda o kadar çok yapıldı ve söylendi ki, özellikle son 2 haftada. İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda 1 gram bile doğruluk payı olmadığı zaman, cevaplayamadığınız zaman isyan ediyorsunuz. Ben bugün onbinlerce kongre üyemizin, milyonlarca taraftarımızın huzurunda Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıllık liderini başkanını seçecek olan sizlere en doğru iklimi, en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. Benim en büyük hayalim son 6 senede kayıtsız şartsız beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiğinde eleştiren insanlara bundan 3 sene sonra iyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, bakın iş nereden nereye geldi dedirtmek. Kaldırım taşı çıksa dahi ona oy veririm diyen pek çok sebeple eleştiren bir kısmı haklı sebepler, kayıtsız şartsız beni istemeyenlere dahi 'iyi ki adam dayanmış' demeleri. Seçilirsek en büyük arzumuz budur. Bunu becerebilirsek ne demek biliyor musunuz, Fenerbahçe çok başarılı ve bir bütün demektir. İnşallah o günleri de hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ben çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar 3-5 kişinin bildiği şeyleri istemeyerek 6 yıl boyunca içime attığım konuyu paylaşacaktım detaylı şekilde. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim. Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. Futbol dışında tüm takım branşlarda ve olimpik şubelerde çok büyük başarılar elde ettiğimiz, ezeli rakiplerimizi ya yendiğimiz ya da devlet müessese takımlarıyla mücadele ettiğimiz anlarda başarı kazandık. Şunu söylemek istiyorum, borç şuydu, borç buydu falan hepsini bir yere koyun. Avrupa'nın batmaya en riskli takımı olmaktan çıkıp Mourinho'yu getirir noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa art niyetlidir. Biz o günlerden, o zamanki kulüp başkanının 'bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz. Oraları rayına soktuk, yatırımlara devam edeceğiz. Fenerbahçe başkanıyken kulübün, renklerin, milyonlar için elinden ne geliyorsa yapmak zaruriyetin vardır. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yanlış yapmadık. Niyetimizi sorgulayamazsınız. Kararları eleştirebilirsiniz ama ne varsa Fenerbahçe için yaptık. 6 yılın öyküsü olarak şunu söylemek istiyorum; kulübü aldığımızda Avrupa'nın finansal olarak en kötü kulübüydük. Dünyada pandemi oldu, faizler, enflasyon, kur uçtu, 6 yılda 100 milyon $ yayın geliri kaybımız var, pandemiden 80, büyük sponsorlardan 18-20 milyon... Kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen çok şükür ki bugünlere geldik. Allah bir daha o günleri bize göstermesin."