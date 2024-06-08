Luka Modric, "Sizi görmek büyük bir zevk. Sonsuza kadar minnettarım. 'Özel ve Gerçek olan!" ifadelerini kullandı.

Mourinho diğer yandan transfer çalışmalarında yönetimle irtibatını da sıkı tutuyor. İstediği oyuncuların alınması konusunda hem görüşmelerde bulunuyor hem de bire bir temaslar gerçekleştiriyor.

Daha önce eski öğrencilerinden Dybala ve Lukaku'nun Türkiye'ye gelme ihtimali üzerine konuşan Mourinho, "İkisini de istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.