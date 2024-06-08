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Jose Mourinho eski oyuncusunu Fenerbahçe'ye getiriyor! Bu transfere en çok Fred sevinecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de olağan genel kurul sonucunda yarın başkan belirlenecek. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki oylamanın ardından hangi ismin seçimden zaferle ayrılacağı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, yine eski futbolcusunu gündeme aldı. Eğer imzalar atılırsa mevcut oyuncular arasında en çok sevinen isim Fred olacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 16:54 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:12
Jose Mourinho eski oyuncusunu Fenerbahçe’ye getiriyor! Bu transfere en çok Fred sevinecek

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Transferde bu sezon bombaları tek tek patlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında gaza basılacak. Listedeki isimlerin tek tek kadroya katılması üzere girişimlere hız verilecek.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk adım Jose Mourinho ile atılmıştı. Portekizli teknik adamı takımın başına getiren Kanarya, başkanlık seçiminden çıkacak sonuca kilitlendi. Ancak transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcının sonsuz yetki aldığı operasyonu başlatan mevcut yönetim, görevine devam edecek gibi girişimlerini sürdürüyor. Mourinho'nun istediği isimleri almakta kararlı olan Başkan Koç ve ekibi çok sayıda oyuncu, kulüp ve menajerle iletişimine hız verdi.

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Jose Mourinho ayrıca sezon başı kampına kadar geçecek sürede Avrupa Şampiyonası'na da ağırlık verecek. Hırvatistan Milli Takımı kampını ziyaret eden Mou, burada eski öğrencisi Luka Modric'in yanı sıra Fenerbahçe'de birlikte mücadele edeceği Dominik Livakovic ve Mario Madnzukic ile görüştü.

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Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biri benim için oynadı, biri benim için oynayacak biri de benim için hiç oynamadı ama oynamasını isterdim" ifadelerini kullandı.

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Luka Modric, "Sizi görmek büyük bir zevk. Sonsuza kadar minnettarım. 'Özel ve Gerçek olan!" ifadelerini kullandı.

Mourinho diğer yandan transfer çalışmalarında yönetimle irtibatını da sıkı tutuyor. İstediği oyuncuların alınması konusunda hem görüşmelerde bulunuyor hem de bire bir temaslar gerçekleştiriyor.

Daha önce eski öğrencilerinden Dybala ve Lukaku'nun Türkiye'ye gelme ihtimali üzerine konuşan Mourinho, "İkisini de istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak transfer operasyonu yine eski futbolcular üzerinden devam edecek. Mou özellikle orta sahada çok önemli bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.

"Tam bir baş belası" dediği yıldız ismi almak isteyen deneyimli çalıştırıcı hem savunma hem de orta saha olarak takımı garantiye almak amacında.

Bir dönem Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Pierre-Emile Højbjerg için yönetime raporunu sundu.

Danimarkalı futbolcu için de İngiliz ekibiyle kısa süre içerisinde masaya oturulacak. Orta sahada enerjik bir hat oluşturmak isteyen Mou'ya tüm imkanlar seferber dilecek.

Bu yıl 39 maça çıkmasına rağmen 1486 dakika süre alan Danimarkalı futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor. Kontratı da 2025 yılında sona eriyor.

Jose Mourinho kozu ile transferde öne çıkmak isteyen Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gözüküyor.

Pierre-Emile Højbjerg daha önce Jose Mourinho ile birlikte 46 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

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