Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayında tartışmaya çağırdı. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.