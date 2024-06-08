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CANLI İZLE | Aziz Yıldırım ile Ali Koç gergin kongre sonrası televizyonda karşı karşıya!

Fenerbahçe'de bugün ilk oturumu gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasında sert rüzgarlar esti. Bir ara tartışmanın da ötesine gitme potansiyeli taşıyan anların ardından Yıldırım Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı. Sonrasında ise Koç, kongrenin son anlarında yaptığı konuşmada eski başkanı bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeleri konusunda davette bulundu. Yıldırım da kabul etti. İki ismin açıklamalarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 00:01 Güncelleme 09 Haziran 2024, 00:03
CANLI İZLE | Aziz Yıldırım ile Ali Koç gergin kongre sonrası televizyonda karşı karşıya!

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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeyi teklif etmişti. Koç'un konuşmasından önce stattan ayrılan Yıldırım ise basın toplantısı yaptıktan sonra bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe başkanı adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan gelen televizyon kanalına çıkma davetini kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında gözler ikilinin karşı karşıya geleceği anlara çevrildi.

"Bu akşam canlı yayına çıkacağız"

Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayında tartışmaya çağırdı. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım ayağa kalkıp tokalaştı.

Ali Koç: "Sayın Başkan, akşam 8 aradı. "Kabul ediyorum, çıkalım. Moderatörsüz yapalım" dedi. Benim için memnuniyet verici bir durum. Çünkü uzun zamandır istiyordum."

Ali Koç: "Başkan beni aradı, tesadüf ben de tanımadığım mesajı atmam. Eve geldim, telefonu açtım, siz çıktınız."

Aziz Yıldırım: "Mesaj da attım."

Ali Koç: "Onu görmemiştim. FB TV dedim, Aziz Bey ulusal kanal olsun dedi. Birkaç görüşmemiz oldu, buradayız."

Aziz Yıldırım: "Aliciğim, 6 yıldır iyi olan bir şey yok ki?

Ali Koç: "Siz sadece futbol olarak bakıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Amatörlerden bahsetmeyelim, amatörleri ben kurdum."

Ali Koç: "Zaten size göre kulüp sizsiniz."

Aziz Yıldırım: "Alicim, sana bir şey tavsiye ediyorum, Hallac-ı Mansur'u oku."

Ali Koç: Ben sizin kadın basketbola ne kadar önem vermiş olduğunuzu biliyorum. Ama başarıları tebrik etme konusunda yıllardır bana gelen bir şey olmadı.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, duymadınız mı? Tüm programlarda çıktığım yerlerde söyledim.

Ali Koç: Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim. Ne duydum, ne işittim.

Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verin dedim. Çırağan Sarayı'nda söyledim.

ALİ KOÇ: DURSUN ÖZBEK'E KARŞI HER ŞEYİ KULLANABİLİRSİNİZ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşı karşıya geldiği yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında da konuştu. Yıldırım; "Adam (Dursun Özbek) size salladı, ben çıkıp sinek ikili dedim" ifadelerini kullandı. Koç da bu sözlerin ardından "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz" dedi.

Ali Koç: Merak ettim neden bir anda canlı yayını kabul ettiniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi...

Aziz Yıldırım: Çağrı yaptığın için geldim. Bugünkü son çağrın üzerine geldim.

Aziz Yıldırım: 2018'de gel beraber yönetim yapalım dedim, sen hayır dedin.

Ali Koç: Sizin söylemleriniz tutarlı olsaydı kabul ederdim. Zikzaklarınız var. Bugün mesela genel kurullarda tezahürat olmaz dediniz, bugün tezahürat yaparken videolarınız var.

Ali Koç: Sizin yönetiminizdeyken 6 sene geçirdik. Güzel günlerimiz de geçti, çok badire de atlattık.

Aziz Yıldırım: 3 Temmuz hariç iyiydik.

Ali Koç: 3 Temmuz'dan bugüne ne yazık ki bize yapılanları siz de görüyorsunuzdur. Burada daha fazla konuşmaya gerek yok. Haksızlıkların en güzel örneği bu. Ben niye aday oldum hatırlıyor musunuz?

Aziz Yıldırım: Söyle cevap vereyim.

Ali Koç: 2015'te Siz beni çağırdınız, 'buraları kurda kuşa bırakmayalım' dediniz. 'Allah korusun başkanım, size bir şey olursa biz hazırız' dedim. Sonra mektuplaştık, sonuçta ben seçime giremedim.

Neyse geldik seçimde salona, konuşmalar başlamıştı. Sizin masanızdan telefon ettiler. 'Çık, iki laf et' dediler. 'Tamam' dedik, çıktık konuştuk. Ben o gün sizin talebinizin üzerine çıktım konuştum. Çok da güzel bir konuşma yaptım. 'Bir gün elimizi taşın altına koyacağız' dedim. Masadan indik, gittik. Siz seçildiniz.

Sonra size gelecektik bir emriniz var mı diye, olmadı. Eylül başında geldik. Aramızda çok tatsız bir toplantı oldu hatırlarsınız.

Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...

Ali Koç: Birdenbire şiddetlendiniz.

Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...

Aziz Yıldırım: Burhan Karaçam bana 'Aziz' demeye başladı.

Ali Koç: Siz de bana bir kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demediniz, iş adamı Ali Koç dediniz.

Ali Koç: 6 sene stada gelmediniz, hiçbir yere gelmediniz.

Aziz Yıldırım: İyi çok istiyorsan gelirim, bakalım o zaman bundan sonra bu kadar rahat oluyor musun. Şampiyon olsan gelirdim. Ben oraya gelirsem veya açıklama yaparsam tepki alırsın. Aynı durum senin için de geçerli. Bazı şeyleri anlaman lazım.

Ali Koç: Benim, uğrunda çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, tanıyamadığımız hale geldi. Köstek oldunuz.

Aziz Yıldırım: Ortada başarı yok. Ali Koç şöyle yaptı, böyle yaptı diyemezdim...

Ali Koç: Hiç konuşmasaydınız bu dediğinize saygı duyardım.

Aziz Yıldırım: Rahat ol, geliyorum bundan sonra...

Ali Koç: Nihat Özdemir, '9 senedir ülkede şike yapamıyor' dedi.

Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır.

Ali Koç: Siz çıktınız Nihat Bey'i korumaya aldınız. Söz konusu Fenerbahçe ise dostumu tanımam.

Aziz Yıldırım: Öyle deme...

Ali Koç: Ben sizden de reaksiyon beklerdim. Ama bırakın reaksiyonu, Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz.

Aziz Yıldırım: O çocuklar şerefleriyle galip geldiler. Ali Koç ne yaptı, 2 Nisan'da kongreyi topladı. Yanlış yapıyorsunuz, gidin A Takım'la çıkın Galatasaray'ı yenin dedim. Ligden çekiliyoruz dediniz.

Ali Koç: Öyle bir şey demedik!

Aziz Yıldırım: Ali, yapma Allah aşkına...

Ali Koç: Ligden çekilme dahil tüm opsiyonları değerlendirmek için çağrı yaptık, bu ligden çekilmek mi demek?

Ali Koç: Mourinho ile 15 milyona anlaşmışsınız, biz 12'ye anlaştık diye açıktan para verdiler diyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10 buçuk diye açıklama yaptınız. Ben de 15 dedim.

Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.

Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon €'mu demişim. Siz 10.5 milyon €'ya aldık diye açıklama yaptınız."

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