Jose Mourinho Pierre Emile Hojbjerg Fenerbahçe'ye getiriyor! Bu transfere en çok Fred sevinecek

Jose Mourinho Pierre Emile Hojbjerg Fenerbahçeye getiriyor! Bu transfere en çok Fred sevinecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , bugün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım 'ı bir kez daha canlı yayında tartışmaya çağırdı. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Ali Koç: "Sayın Başkan, akşam 8 aradı. "Kabul ediyorum, çıkalım. Moderatörsüz yapalım" dedi. Benim için memnuniyet verici bir durum. Çünkü uzun zamandır istiyordum."

Ali Koç: "Başkan beni aradı, tesadüf ben de tanımadığım mesajı atmam. Eve geldim, telefonu açtım, siz çıktınız."

Aziz Yıldırım: "Mesaj da attım."

Ali Koç: "Onu görmemiştim. FB TV dedim, Aziz Bey ulusal kanal olsun dedi. Birkaç görüşmemiz oldu, buradayız."

Aziz Yıldırım: "Aliciğim, 6 yıldır iyi olan bir şey yok ki?

Ali Koç: "Siz sadece futbol olarak bakıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Amatörlerden bahsetmeyelim, amatörleri ben kurdum."

Ali Koç: "Zaten size göre kulüp sizsiniz."

Aziz Yıldırım: "Alicim, sana bir şey tavsiye ediyorum, Hallac-ı Mansur'u oku."

Ali Koç: Ben sizin kadın basketbola ne kadar önem vermiş olduğunuzu biliyorum. Ama başarıları tebrik etme konusunda yıllardır bana gelen bir şey olmadı.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, duymadınız mı? Tüm programlarda çıktığım yerlerde söyledim.

Ali Koç: Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim. Ne duydum, ne işittim.

Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verin dedim. Çırağan Sarayı'nda söyledim.