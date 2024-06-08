Ali Koç: 2015'te Siz beni çağırdınız, 'buraları kurda kuşa bırakmayalım' dediniz. 'Allah korusun başkanım, size bir şey olursa biz hazırız' dedim. Sonra mektuplaştık, sonuçta ben seçime giremedim.
Neyse geldik seçimde salona, konuşmalar başlamıştı. Sizin masanızdan telefon ettiler. 'Çık, iki laf et' dediler. 'Tamam' dedik, çıktık konuştuk. Ben o gün sizin talebinizin üzerine çıktım konuştum. Çok da güzel bir konuşma yaptım. 'Bir gün elimizi taşın altına koyacağız' dedim. Masadan indik, gittik. Siz seçildiniz.
Sonra size gelecektik bir emriniz var mı diye, olmadı. Eylül başında geldik. Aramızda çok tatsız bir toplantı oldu hatırlarsınız.
Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...
Ali Koç: Birdenbire şiddetlendiniz.
Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...
Aziz Yıldırım: Burhan Karaçam bana 'Aziz' demeye başladı.
Ali Koç: Siz de bana bir kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demediniz, iş adamı Ali Koç dediniz.
Ali Koç: 6 sene stada gelmediniz, hiçbir yere gelmediniz.
Aziz Yıldırım: İyi çok istiyorsan gelirim, bakalım o zaman bundan sonra bu kadar rahat oluyor musun. Şampiyon olsan gelirdim. Ben oraya gelirsem veya açıklama yaparsam tepki alırsın. Aynı durum senin için de geçerli. Bazı şeyleri anlaman lazım.
Ali Koç: Benim, uğrunda çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, tanıyamadığımız hale geldi. Köstek oldunuz.
Aziz Yıldırım: Ortada başarı yok. Ali Koç şöyle yaptı, böyle yaptı diyemezdim...
Ali Koç: Hiç konuşmasaydınız bu dediğinize saygı duyardım.
Aziz Yıldırım: Rahat ol, geliyorum bundan sonra...
Ali Koç: Nihat Özdemir, '9 senedir ülkede şike yapamıyor' dedi.
Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır.
Ali Koç: Siz çıktınız Nihat Bey'i korumaya aldınız. Söz konusu Fenerbahçe ise dostumu tanımam.
Aziz Yıldırım: Öyle deme...
Ali Koç: Ben sizden de reaksiyon beklerdim. Ama bırakın reaksiyonu, Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz.
Aziz Yıldırım: O çocuklar şerefleriyle galip geldiler. Ali Koç ne yaptı, 2 Nisan'da kongreyi topladı. Yanlış yapıyorsunuz, gidin A Takım'la çıkın Galatasaray'ı yenin dedim. Ligden çekiliyoruz dediniz.
Ali Koç: Öyle bir şey demedik!
Aziz Yıldırım: Ali, yapma Allah aşkına...
Ali Koç: Ligden çekilme dahil tüm opsiyonları değerlendirmek için çağrı yaptık, bu ligden çekilmek mi demek?
Ali Koç: Mourinho ile 15 milyona anlaşmışsınız, biz 12'ye anlaştık diye açıktan para verdiler diyorsunuz.
Aziz Yıldırım: Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10 buçuk diye açıklama yaptınız. Ben de 15 dedim.
Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.
Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon €'mu demişim. Siz 10.5 milyon €'ya aldık diye açıklama yaptınız."