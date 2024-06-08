CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Yönetim ibra edildi

GALATASARAY'A GÖNDERME!



Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda konuşan sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı. Kızılhan, "Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi. AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ



Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, önce Ali Koç'un elini sıktı ve ardından söz aldı. Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında yaşanan seçime değinen Yıldırım, "Seçimler demokratik şekilde başlamamıştır. Bu yüzden bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim." dedi. Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! BİLECİK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME!



Fenerbahçe'de konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın araya girdiği Erol Bilecik, daha sonra sözlerini tamamladı. Bilecik son sözlerinde ise Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu. Bilecik, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına! Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor." dedi. Kongrede gergin anlar! ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI!



Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın stadyumu terk etmesinin ardından sahneden tribünlere doğru yöneldi. Koç, bu esnada tribünde bulunan kongre üyeleriyle tartışma yaşadı.



VEFA KÜÇÜK'TEN SERT SÖZLER



Fenerbahçe'de başkanlık seçimini yöneten Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın izinsiz söz almasının ardından sert ifadeler kullandı. Küçük, "Bugün tüzük dışı, izin istemeden kürsüye gelinmiştir. Ali Koç da istese bizden söz alması lazım. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden izin almadan kimse kürsüye çıkamaz ve konuşamaz." dedi.



"NEDEN ALİ KOÇ?" Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."



ACUN ILICALI'DAN JOSE MOURINHO SÖZLERİ Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı da kongrede söz aldı. Ilıcalı, "İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun... Birbirimize değil rakiplere korku salmak için buradayım. Fenerbahçe sen çok yaşa, canım feda olsun sana... Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?" şeklinde konuştu. YÖNETİM İBRA EDİLDİ Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yönetim, yapılan oylama ile ibra edildi.