CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Ali Koç konuşma yapacak

GALATASARAY'A GÖNDERME!



Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda konuşan sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Kızılhan, "Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.

AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ



Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, önce Ali Koç'un elini sıktı ve ardından söz aldı. Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında yaşanan seçime değinen Yıldırım, "Seçimler demokratik şekilde başlamamıştır. Bu yüzden bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim." dedi.

BİLECİK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME!



Fenerbahçe'de konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın araya girdiği Erol Bilecik, daha sonra sözlerini tamamladı. Bilecik son sözlerinde ise Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

Bilecik, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına! Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor." dedi.

ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI!



Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın stadyumu terk etmesinin ardından sahneden tribünlere doğru yöneldi. Koç, bu esnada tribünde bulunan kongre üyeleriyle tartışma yaşadı.