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CANLI | Fenerbahçe'de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Fenerbahçe'de olağan seçimli kongre heyecanı başladı. Tıpkı 2018 yılında olduğu gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım iki aday olarak karşı karşıya geldi. Genel kurulun ilk gününde, oturumu kimin yöneteceğine de karar verildi. Eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Şekip Mosturoğlu'nu geçerek oturumu düzenlemeye hak kazandı. Ardından Aziz Yıldırım kongreyi terk ettiğini duyurdu. Fenerbahçe kongresinden dakika dakika tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 09:40 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:50
CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

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Fenerbahçe Kulübü'nün tarihindeki en büyük çekişmelerden birisinin yaşanması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, start aldı.

Ülker Stadı'nda iki gün sürecek kongrenin ilk gününde divan başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

"SESSİZ OLUN, SINAV VAR"

Üyeler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında bir tercih yaptı. Kazanan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük oldu. Küçük'ün konuşma yapacağı sırada Mosturoğlu'nu destekleyen grup protesto etti. Vefa Küçük ise "Sessiz olun, sınava giren öğrenciler var" diyerek grubu sakinleştirdi.

YILDIRIM'DAN FLAŞ KARAR!

Kulüp üyelerinin konuşmalarını yapacağı kongrenin ilk gününde, başkan adayları da son konuşmalarını yapacak. 2018 yılında Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un konuşmalarını yaptığı gün oldukça gergin geçmişti.

AZİZ YILDIRIM STADYUMDA

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde yaklaşık 6 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.

GALATASARAY'A GÖNDERME!

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda konuşan sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili Galatasaray'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Kızılhan, "Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.

AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ

Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, önce Ali Koç'un elini sıktı ve ardından söz aldı. Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında yaşanan seçime değinen Yıldırım, "Seçimler demokratik şekilde başlamamıştır. Bu yüzden bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim." dedi.

Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!

BİLECİK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME!

Fenerbahçe'de konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırım'ın araya girdiği Erol Bilecik, daha sonra sözlerini tamamladı. Bilecik son sözlerinde ise Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

Bilecik, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına! Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor." dedi.

Kongrede gergin anlar!

ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın stadyumu terk etmesinin ardından sahneden tribünlere doğru yöneldi. Koç, bu esnada tribünde bulunan kongre üyeleriyle tartışma yaşadı.


VEFA KÜÇÜK'TEN SERT SÖZLER

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini yöneten Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'ın izinsiz söz almasının ardından sert ifadeler kullandı.

Küçük, "Bugün tüzük dışı, izin istemeden kürsüye gelinmiştir. Ali Koç da istese bizden söz alması lazım. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden izin almadan kimse kürsüye çıkamaz ve konuşamaz." dedi.

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