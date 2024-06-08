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Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında yüzleşecek!

Fenerbahçe'de bugün ilk oturumu gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasında sert rüzgarlar esti. Bir ara tartışmanın da ötesine gitme potansiyeli taşıyan anların ardından Yıldırım Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı. Sonrasında ise Koç, kongrenin son anlarında yaptığı konuşmada eski başkanı bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeleri konusunda davette bulundu. Yıldırım da kabul etti. İkili adeta bir düelloya çıkacak.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 20:32 Güncelleme 08 Haziran 2024, 22:25
Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında yüzleşecek!

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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeyi teklif etmişti. Koç'un konuşmasından önce stattan ayrılan Yıldırım ise basın toplantısı yaptıktan sonra bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe başkanı adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan gelen televizyon kanalına çıkma davetini kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında gözler ikilinin karşı karşıya geleceği anlara çevrildi.

"Bu akşam canlı yayına çıkacağız"

Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayında tartışmaya çağırdı. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım, 23.00'te Habertürk yayınına çıkacak.

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