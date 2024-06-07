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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:20 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:24
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:

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