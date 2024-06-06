En dikkat çekici mesaj ise Arjantinli golcüden geldi. Tangocu golcü; "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Aslan'da Erden Timur'un vedası sonrasında nasıl bir transfer politikası benimseneceği de merak konusu oldu. Vaktinin büyük bölümünü Galatasaray'a ayıran ve önemli işlere imza atan Timur'dan sonra hangi futbolcuların takıma getirileceği sezonun da kaderini belirleyecek gibi gözüküyor.
Yönetim özellikle bu konuda güçsüz olmadığını göstermek üzere dünya yıldızlarına yönelerek ilk etapta ses getirecek imzalar atmak istiyor. Birçok oyuncu da listede bulunuyor.
Takımdan ayrılabilecek isimler arasında Wilfred Zaha bulunuyor. Fildişili oyuncu eğer ayrılabilirse hemen yerine takviye yapılacak. Bu bölge için çok kritik bir isim gündemde yer alıyor.
Fildişili futbolcu geride kalan sezonda 42 karşılaşmaya çıkıp 10 gol attı ve 5 asist üretere 2 bin 110 dakika sahada kaldı. Ancak düzenli oynayamaması nedeniyle pek çok aleni şekilde tepki gösterdi. Hatta geçtiğimiz günlerde bir mesaj atıp sonrasında sildi.