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İstanbul'da 6'ncı Etnospor Kültür Festivali heyecanı! Bilal Erdoğan "Türkiye'de ilk defa oynanacak" diyerek duyurdu

İstanbul Atatürk Havalimanı, 6'ıncı Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok etkinlik icra edilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bu sene Romanya'nın 'OİNA' sporunu tanıtacaklarını belirtti. A Haber'e konuşan Erdoğan, "2016 yılında ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işin ne kadar karşılık bulduğuna şahit olarak biz de şevklendik ve bu işe daha çok ağırlık vermeye başladık" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:05 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:59
İstanbul’da 6’ncı Etnospor Kültür Festivali heyecanı! Bilal Erdoğan Türkiye’de ilk defa oynanacak diyerek duyurdu

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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek festival, dört gün sürecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

6. Etnospor Festivali başlıyor!

Etnospor Kültür Festivali'ne 30 ülkeden katılım sağlanacak. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.



"TÜRKİYE'DE İLK DEFA OYNANACAK" DİYEREK DUYURDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında 6'ncı Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz Etnospor Konfederasyonu'nu 2015 yılında kurduğumuz zaman ilk önce ülkemizde nasıl tanıtılabilir ne yapabiliriz diye düşündük.

2016 yılında ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işin ne kadar karşılık bulduğuna şahit olarak biz de şevklendik ve bu işe daha çok ağırlık vermeye başladık.

Daha sonra bugün 20 ülkede üyesi olan 100 ülkenin üzerinde katılımcıyla Dünya Göçebe Oyunları'nı ortak düzenleyici olarak hayata geçiren konfederasyonumuz bu festivali düzenlemeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA OYNANACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkenin misafir sporunu tanıtıyoruz. Bu sene Romanya'nın 'OİNA' sporunu tanıtacağız. Türkiye'de ilk defa oynanacak. Kıraç, Mazhar Alanson, Serkan Çağrı gibi isimleri ve diğer toplulukları izlemiş olacağız.

"FİLİSTİNLİ MİSAFİRLERİMİZ OLACAK"

7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırıma burada çocuklar temelinde ele almak gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını orada yaşatmaya çalışacağız.

Bütün vatandaşlarımızı yarından itibaren 4 gün için Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanımıza bekliyoruz.


EŞSİZ BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYOR

Öte yandan Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak.

Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına da erişebilecek.



ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak.

Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ AĞIRLAYACAK

Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak.

Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı festivalde kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.



FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Festival kapsamında fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile 6. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler yapılacak. Organizasyona gelecek vatandaşlar, birçok geleneksel spor ve oyunu deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.

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