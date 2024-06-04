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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe spekteküler yıldızı gözüne kestirdi! 12 gol atıp 6 asist yaparak sezona damga vurdu

Gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından gözler transferlere çevrildi. Kurulacak takım üzerinde hamlelerini gerçekleştirebilmek adına planlarını belirleyen Kanarya'da seçim sürecinin sonucu bekleniyor. Eğer devam kararı çıkarsa hemen harekete geçilerek imzalar attırılmaya başlanacak. Gündemdeki futbolcular arasında birçok dünya yıldızı bulunurken potansiyelli isimler de yer alıyor. Onlardan biri için girişimler başlıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 20:23 Güncelleme 04 Haziran 2024, 20:24
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe spekteküler yıldızı gözüne kestirdi! 12 gol atıp 6 asist yaparak sezona damga vurdu

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişi sonrası oluşan havanın şampiyonluğa ulaşması için hareketli günler başladı. Sarı lacivertliler Portekizli teknik direktörün mücadele vereceği kadroyu oluşturmak üzere kolları sıvadı. İstenen oyuncuların alınması konusunda temaslar yoğunlaştı. Çok sayıda ismin ayrılacağı Kanarya'da yıldız isimler Kadıköy'e gelecek. Ayrıca potansiyeli yüksek ve bonservis konusunda da kar elde edilebilecek futbolculara da gidilecek. Onlardan biri için girişimler başlıyor. işte detaylar...

Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek olan Fenerbahçe başkanlık seçiminde kazanan isim merakla bekleniyor. 2018'den sonra yeniden karşı karşıya gelecek ikiliden hangisinin koltuğa oturacağı pazar günkü oy verme işlemlerinin ardından belli olacak.

Sarı lacivertli camiada çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. Yeni yönetim öncelikle kiralık oyuncularla yeni sezonda da vedalaşmayı hedefliyor. Yerli veya yabancı fark etmeksizin gelen tekliflere kolaylık sağlanacak.

Bonservis konusunda ise Avrupa Şampiyonası'na gidenler için şampiyonanın bitmesi beklenecek. Gitmeyenlerde de maksimum kar elde edilebilmek adına tüm şartlar zorlanacak.

Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcunun süre bulamaması üzerine gönderilmesi planlanıyor. Yerine de yine bir kanat oyuncusu alınacak.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Jaden Philogene'yi gözüne kestirdi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde oyuncunun transfer için temasları sıklaştırması bekleniyor.

Bu sezon Hull City formasıyla 33 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

Sol kanat mevkiinin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen Jaden Philogene'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor.

1.81 boyundaki İngiliz kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 15 milyon euro. İngiltere U21 takımıyla da 4 maça çıkan Philogene, 3 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

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