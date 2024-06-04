ÖZEL | Steven Berghuis ve Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a transfer olacak mı? En yetkili kişi konuştu!

Altyapıda tesisleşmenin önemine değinen Serdar Topraktepe, "Senede Avrupa'ya 2 oyuncu satabileceğinizi düşünürseniz, çok büyük bir gelir olur. Altyapıya tesis için harcanacak belli bir para var ama bu bir oyuncudan rahatlıkla çıkabilir. Her sene 1-2 oyuncu çıkarttığımızda ve bunun geliri Beşiktaş'ın kasasına girdiğinde, imkanlarımız daha güzel olacak." dedi.

800 Yurt dışında Salzburg, Bayern Münih ve Ajax gibi birçok takımın altyapı tesislerini gezdini anlatan Topraktepe, "Ajax'ın, okulunun içinde olduğu ve altyapısının A takımla birlikte bulunduğu bir tesisi var. Başarıları, altyapı tesisisin şart olduğunu gösteriyor. Yönetimimiz de çok uğraşıyor. Uzun vadede altyapımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızda, A takıma katkısının artacağına ve Beşiktaş'ın adımlarının daha sağlam olacağına inanıyorum. Altyapıdaki çocuklarımıza ne kadar imkan verirsek, A takımın başarı oranını yükseltebilecek oyuncuların çıkması çok daha rahat olacak." ifadelerini kullandı.

Altyapıdaki oyuncuları fiziksel olarak A takım seviyesine getirmek için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Topraktepe, şunları aktardı: "İnşallah çocuklarımıza yakışır bir tesis yaparız. Genç milli takımlarda Serpil Hamdi Tüzün ile Gündüz Tekin Onay'ın bize çok emekleri var. Ben onların elinde büyüdüm. O zamanlarda mahalle futbolu vardı, alan vardı. Ağaçlara tırmanmak gibi çocuklarımızın doğaçlama kuvvetlenebileceği imkanlar vardı. Gündüz hocam, 'Oyuncularımız çok yetenekli.' diyordu. Şimdi gerçekten imkanlarımız çok az. Mahalle futbolu diye bir şey kalmadı. Alan kalmadı. Çocuklarımızın takımlarında yaptığı 1-1,5 saatlik antrenmanlarda gelişmesi çok zor. Biz bunu 19 yaş altı takımında bireysel idmanlara dönüştürdük. Ekstra idmanlar yaparak onların güçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. A takımdaki fiziksel seviyeye yakın bir noktaya getirirsek, çocuklar orada yeteneklerini sergileyebilir. Fiziksel olarak güçlenilmediği zaman, başka takımlara kiralık gidip kaybolabiliyorlar. Çok yetenekli oyuncunun kaybolduğuna inanıyorum. Onlara iyi tesisler sunmamız lazım. Eğitim de çok önemli. İnşallah butik okulun olduğu bir tesis tek istediğimiz şey. Hayalimiz bu. Eğer olursa, A takımımıza daha sağlam ve güçlü adımlarla gelen gençlerimiz olacak. Uzun vadede hayalim bu."

Serdar Topraktepe, siyah-beyazlı takımın bu sezon ön plana çıkan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da da üstüne koymaya devam edeceğine inandığını dile getirdi. "Semih, altyapılarda gol kralı olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Beşiktaş'ı çok iyi temsil etti. Üzerine koyarak gideceğine eminim. Semih en kısa zamanda daha iyi yerlere gelir. Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Takım'ımızdan çok beklentimiz var. Semih kendisini ispatladı. Fiziksel olarak da iyi. Her şeyi yapabilecek kapasitede." şeklinde görüş belirtti.