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İtalya - Türkiye | CANLI

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar son günlerde kendisini test etmek ve turnuvaya en hazır şekilde gitmek isterken Teknik Direktör Vincenzo Montella ülkesine karşı galibiyet alma hedefiyle takımının başında sahaya çıkacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 20:43 Güncelleme 04 Haziran 2024, 21:18
İtalya - Türkiye | CANLI

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Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesindeki son 2 maçından ilkine bu akşam çıkıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ülkesi olan İtalya ile karşılaşacak ay yıldızlar sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bizim Çocuklar'ın İtalya ile Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık mücadelesi bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu randevu TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Dimarco, Bastoni, Mancini, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Orsolini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Mert, Hakan, Kaan, Oğuz, Yusuf, Barış Alper, Kenan

MONTELLA'DAN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Vincenzo Montella İtalya maçı öncesinde konuştu ve kadroda yer almayan oyunculara ilişkin açıklamalarda bulundu. Montella; "Son şampiyona karşı oynayacağız, çok önemli bir test. 2032'de EURO'yu beraber düzenleyeceğiz, iki ülke gayet iyi dost. Çok önemli bir akşam olacak.

7'sine kadar bütün kararlarım değişebilir ancak kadrodaki her oyuncuyu EURO'da bizimle olabileceğine inandığım için aldım.

Bu seviyelerde futbolu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yusuf Yazıcı bize çok katkı verecek bir oyuncu, Oğuz da çok iyi bir sezon geçirdi ve onu orada görmek istedim." dedi.

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

MİLLİLER 625. RANDEVUDA

Hazırlık maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 625. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 268'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 624 karşılaşmanın 540'ını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 624 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE YEDİNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.



2024'TE GALİBİYET YOK

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli Takım, ikinci maçınada ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu.

Türkiye, İtalya karşısında 2024 yılının ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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