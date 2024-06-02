Jose Mourinho’nun uçağı nerede ne zaman gelecek TC-LTN canlı takip et!

Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe dün akşamdan itibaren sosyal medyada adeta bombardımana başladı. Milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarından duyurularda bulunan Kanarya, Portekizli teknik direktörün 14.30'da İstanbul'a geleceğini ve 19.00'da Ülker Stadyumu'na giriş yapacağını açıkladı.

BELLINGHAM'I ÇAĞIRDI

Jose Mourinho kendine has özelliklerini dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de gösterdi.

"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰



We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024

TNT Sports'a yorumcu olarak katılan deneyimli çalıştırıcı maç sonrasında Bellingham'ın isteğini kırmayıp annesiyle fotoğraf çektirdi. Ardından da İngiliz futbolcuya 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım." diye konuştu.