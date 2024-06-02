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Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzalıyor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon uzun süredir özlemini çektiği şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar alabilmek adına Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Portekizli çalıştırıcı bu akşam saat 19.00'da binlerce taraftar önünde sözleşme imzalayacak. İmza törenini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 18:11 Güncelleme 02 Haziran 2024, 18:13
Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzalıyor | CANLI

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Türkiye'de en önemli teknik direktör transferlerinden biri bu akşam resmiyete kavuşuyor. Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir giriş yapmak adına görüşmelere başladığı Jose Mourinho ile 19.00'da Ülker Stadyumu'nda sözleşme imzalayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.

Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi; "Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Hoca istiyorsa yapsınlar. Onun dışında bir şey yapmasınlar. Eğer seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmam. Haberleri olsun.

Ben Jose Mourinho demeseydim gidip anlaşırlar mıydı? Giderler miydi? Ne söylediysem onu yapıyorlar. Oyuncuları da söyledim. Lukaku'yu söyledik. Dybala'yı söyledik. Talisca'yı söyledik. Sonrakileri biz kendimize saklıyoruz. Seçilelim. Ertesi gün hepsini söylerim. Ben bu hamleyi yapmasam Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz.

Biz diyoruz ki, bu sene şampiyonuz. Eğer şampiyon yapamazsak bir sonraki sene yokuz. Bu kadar net konuşuyorum."

KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuştu. Portekizli hocayı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yarın saat 14:00'te 1907 tribününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağını açıkladı.

Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktan helikoptere geçti ve konaklayacağı otele gitti.

Portekizli teknik adam, helikopter yolculuğu sırasında, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, havadan Ülker Stadı'nın görüntülerini paylaşarak "Yeni evim" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından da ünlü teknik adamın, stadyuma bakan bir fotoğrafıyla birlikte "Bizden biri" paylaşımı yapıldı.

JOSE MOURINHO İMZA TÖRENİ

Sarı lacivertlilerin dünayca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho bu akşam saat 19.00'da kendisini 2+1 yllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. İmza törenini canlı takip edebilirsiniz.

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