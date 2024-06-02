Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi; "Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Hoca istiyorsa yapsınlar. Onun dışında bir şey yapmasınlar. Eğer seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmam. Haberleri olsun.

Ben Jose Mourinho demeseydim gidip anlaşırlar mıydı? Giderler miydi? Ne söylediysem onu yapıyorlar. Oyuncuları da söyledim. Lukaku'yu söyledik. Dybala'yı söyledik. Talisca'yı söyledik. Sonrakileri biz kendimize saklıyoruz. Seçilelim. Ertesi gün hepsini söylerim. Ben bu hamleyi yapmasam Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz.