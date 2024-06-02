Arda Güler’den Real Madrid taraftarına İspanyolca seslendi

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis, 10 miylon euro bonus ve sonraki satıştan payla Real Madrid 'in yolunu tutan Arda Güler , ilk sezonunda istediği süreleri pek bulamasa da tam 3 kupa kaldırdı.

İspanya'daki ilk sezonunda 12 karşılaşmaya çıkan ancak 440 dakika süre alan milli futbolcu, bu kadar kısa sürede rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Carlo Ancelotti'nin çok güvendiği 19 yaşındaki futbolcu için milyonlarca Madrid taraftarı oldukça olumlu düşüncelere sahip ve çok daha fazla zaman bulup gelişmesi gerektiğine inanıyor.