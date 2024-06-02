Arda Güler’den Real Madrid taraftarına İspanyolca seslendi

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis, 10 miylon euro bonus ve sonraki satıştan payla Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, ilk sezonunda istediği süreleri pek bulamasa da tam 3 kupa kaldırdı.
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis, 10 miylon euro bonus ve sonraki satıştan payla Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, ilk sezonunda istediği süreleri pek bulamasa da tam 3 kupa kaldırdı.
İspanya'daki ilk sezonunda 12 karşılaşmaya çıkan ancak 440 dakika süre alan milli futbolcu, bu kadar kısa sürede rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Carlo Ancelotti'nin çok güvendiği 19 yaşındaki futbolcu için milyonlarca Madrid taraftarı oldukça olumlu düşüncelere sahip ve çok daha fazla zaman bulup gelişmesi gerektiğine inanıyor.
Real Madrid dün akşam karşılaştığı Borussia Dortmund'ua Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un golleri ile 2-0 yendi. Wembley'de rakibini yenmeyi başaran İspanyol devi 15'inci kez kupayı müzesine götürdü.
Temsilcimiz Arda Güler her ne kadar maçta oynamasa da kupayı kaldırdı ve madalyasını taktı. Ayrıca kutlamalarda da adından söz ettirdi.
İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu ve taraftarlarıyla bir araya gelerek Madrid'de kutlamalara çıktı. Ancelotti ise Sizi birisiyle tanıştırıyorum diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.