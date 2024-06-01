Türkiye A Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçında Güney Kore ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sporseverler bu heyecanlı karşılaşmayı yakından takip etmek istiyor. Filenin Sultanları Güney Kore voleybol maçı canlı yayın izle detayları merak konusu oluyor.

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Güney Kore arasındaki bu önemli mücadele, Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan Kolej Park Salonu'nda gerçekleştirilecek. Maç, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak ve TRT Spor kanalında canlı olarak sporseverlerle buluşacak.